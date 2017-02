FOTO V Poprade sa bavila hokejová smotánka: Zápas hviezd priniesol tvrdšiu strelu ako v NHL!

Tím Bondra - Tím Šatan 18:19 sn (2:2 /4:1/, 2:1 /7:7/, 3:7 - 0:1)

Góly: 5. Hovorka (Hossa), 8. Suchý (Zagrapan), 12. Milam (Zagrapan), 15. Suchý (Kroták, Zagrapan), 21. Zagrapan, 22. Hovorka (Slovák), 27. Kroták (Novotný) - 4. Brejčák (Cardwell), 9. Puliš (Pataky), 17. Maione (Dudáš), 24. Puliš, 24. Pataky (tr. strieľ.), 25. Nagy (Maione), 26. Dudáš (Stümpel), 28. Brejčák (Puliš), 29. Dudáš (Nagy), 30. Brejčák (Stümpel), rozh. sam. nájazd Puliš

Tím Bondra: Volden - Suchý, Novotný, Kroták, Zagrapan - Milam, Slovák, Hossa, Hovorka - Mezei, Sandgren, Klhůfek, Heizer - Krištof

Tím Šatan: Bacashihua - Maione, Dudáš, Nagy, Bicek - Brejčák, Cardwell, Stümpel, Sukeľ - Hickmott, Buc, Pataky, Puliš

Po exhibícii mohol mať radosť z výhry tréner Šatanovho výberu Rostislav Čada, ktorý vyzdvihol úplne iný prínos celej akcie. „Nikto nechcel prehrať, to bolo najmä v závere vidieť. Podľa mňa všetci hráči k tomu pristúpili zodpovedne, no najlepší pocit som mal zo samotných ľudí, pretože som videl množstvo spokojných tvárí.“ Jeho slová len stroho potvrdil Vladimír Országh, lodivod Bondrovho tímu. „Dobrá zábava, všetko dopadlo výborne.“

Počas prestávok sa konali súťaže zručnosti, tie tradične sú najlepším spestrením podobných exhibícií. Kremenitý obranca Martin Dudáš sa zapísal do povedomia fanúšikov najtvrdšou strelou, rýchlosť 168 km/hod hovorí sama za seba. Dokonca ani v NHL nemá nikto poriadny projektil, cez víkend vystrelil obranca Montrealu Weber strelu rýchlosťou 164 km/hod. „Vedel som, že mám dobrú strelu a takéto štatistiky vôbec nemám čas sledovať,“ doplnil český obranca Dudáš, ktorý sa nechystá za tento triumf niečo zaplatiť do košickej kasy. „Na starosti to má Jakub Suja. Neviem či sa odváži prísť, uvidíme.“

Nad jeho výkonom sa rozplýval aj šéf Tipsport ligy Richard Lintner. „To ma ani neprekvapuje. Vôbec prvýkrát sme merali rýchlosť našich korčuliarov, tiež pre diváka nevídaná vec a veľká zábava.“ Na ľade bol dostatočne viditeľný aj útočník majstrovskej Nitry Marek Slovák. Bojovník na pohľadanie je veľakrát na súperových klziskách terčom urážlivých slov, teraz však aj popradské publikum skandovala jeho meno. „Je to pekné, že nám fandili fanúšikovia z iného klubu, krásne gesto.“

Pred stretnutím zaznela minúta ticha na počesť tragicky zosnulého trénera Dukly Trenčín Jána Kobezdu. Všetci hráči nastúpili aj v špeciálnych dresoch s čiernou stužkou, nekompromisná rana osudu zasiahla celú hokejovú rodinu. „Všetkých nás to šokovalo. Spolu sme chodili do školy si robiť trénerskú licenciu a je to obrovská strata nielen pre Trenčín, ale aj celý slovenský hokej. Odišiel zanietený človek a chceli sme dať minútou ticha najavo, že na neho stále myslíme v našich srdciach,“ zamyslel sa tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh s optimistickým dôvetkom pre každého z nás.

„Nie nadarmo sa hovorí, že pokiaľ nejde o život, tak nejde o nič. Niekedy si ľudia neuvedomujú, že zdvojená funkcia trénera a aj manažéra nesie so sebou množstvo stresu. Odišiel mladý človek plný elánu, niekedy treba ozaj spomaliť, lebo žijeme len jeden život a naše zdravie je najdôležitejšie," dodal šéf bystrickej lavičky.