FOTO Slovanisti sa po konci sezóny KHL zhodli: Toto nezažije každý hokejista ani počas celej kariéry!

Zverenci trénera Miloša Říhu mali počas celého stretnutia prevahu a dokázali ju zužitkovať aj gólmi. Unikátom duelu boli aj prvé presné zásahy v KHL Patrika Bačika či Lukáša Kozáka v drese Medveščaku.

Slovanisti po zápase ďakovali fanúšikom. „Chceli sme síce ukončiť sezónu postupom do play-off, ale nepodarilo sa nám to. Sme však vďační našim skvelým fanúšikom, pretože to, čo zažívame my, niektorí hráči nemajú počas celej kariéry.“ povedal priamo na ľade Michal Sersen divákom. Tí najviac skandovali meno brankára Barryho Brusta, ktorý do zápasu nenaskočil pre trest z predposledného stretnutia.

Tréne Miloš Říha sa taktiež poďakoval fanúšikom: "Plná hala v poslednom zápase hovorí za všetko. Síce sme nepostúpili do play-off, no ďakujem fanúšikom aj mužstvu za celý ročník. Som rád, že sme posledný duel zvládli, pretože nebol ľahký. Medveščak ukázal svoju silu a profesionalitu. Dnes sme hrali výborne, no mali sme hluché momenty. V závere to bola trochu šou pre fanúšikov."

"Sezóna v Slovane bola pekná, len škoda, že sme nepostúpili do play-off. Teraz ma čaká oddych a uvidíme, čo na to povie moje telo. Je však možné, že som dnes odohral posledný zápas v profesionálnej kariére," zhrnul svoje pôsobenie kanadský veterán Jonathan Cheechoo.



Belasí v 60 dueloch nazbierali dovedna 85 bodov. Svojim súperom nastrieľali 144 gólov, inkasovali ich 166. V tabuľke Západnej konferencie obsadili 10. miesto. Slovan v KHL doteraz odohral päť sezón, do play-off sa mu podarilo postúpiť len dvakrát. V oboch prípadoch Slovan vypadol v prvom kole „vyraďovačky“.