FOTO VNÚTRI Najprv nacistická hymna a teraz toto. Trapas Američanov na úkor slovenského hokejistu!

Pre rodáka zo Žiliny bol minulý víkend prelomovým v profesionálnej kariére. Po prvýkrát totiž nastúpil na zápas prestížnej NHL. Stalo sa tak proti Vancouvru Canucks a o deň neskôr aj proti Montrealu Canadiens. Kým v prvom súboji vyšiel naprázdno, v druhom zažiaril dvomi bodmi za dve asistencie.

Po zápase bol vyhlásený za tretiu hviezdu, z čoho si však veľkú hlavu nerobil. „Jasné, že to teší a som z toho rád, ale hviezdy sa vyhlasujú každý duel,“ priznal 21-ročný útočník po vydarenom stretnutí, v ktorom nastúpil po boku českých hráčov, Krejčího a Pastrňáka.

Práve pri analýze novozloženej formácie sa v štúdiu televízie NBC „sekli“ pri vlajkách. Kým pri českých hráčoch svietila správna zástava, pri Cehlárikovi to bol poriadny omyl. Namiesto štátnej vlajky našej krajiny tam zaradili slovinskú.

To však Cehlárika až tak mrzieť nemuselo, skôr to, že ho po výbornom víkende poslalo vedenie Bostonu na farmu. Dôvodom bolo to, že Boston má až šesť dní voľno v kalendári zápasov a talentovaný útočník tan bude v AHL v tempe. Na farme je hviezdou záložného tímu Bruins, keď v 40 dueloch má bilanciu 18 gólov a 15 asistencií.