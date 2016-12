FOTO VNÚTRI: Slovenský talent sa bez hokeja mení na nepoznanie

Celá situácia okolo talentovaného hokejistu je omnoho smutnejšia, keďže jeho zdravotné problémy sa prejavili tesne pred začiatkom sezóny, v ktorej mal zabojovať o miesto v zámorskom tíme Montreal Canadiens. „Doteraz nepoznám príčinu, tréningov bolo veľa, ale cítil som sa v poriadku. Až potom som dostal horúčky a hospitalizovali ma. Vedenie Montrealu to mrzelo, keďže sa to stalo týždeň pred nástupom do kempu. Podporili ma a sme v kontakte," priblížil 21-ročný útočník.

"Užívam lieky, som doma v režime pokoja, bez väčšieho pohybu. Operácia by mi nemala hroziť, na kontrolu chodím každé dva mesiace. Zatiaľ neviem o budúcnosti, ani by som o nej podľa zmluvy nemal rozprávať,“ povedal Réway na stredajšom brífingu v Martine.

Rodákovi z Prahy však dni bez hokeja s nastaveným pokojovým režimom značne neprospievajú. Keď sa ukázal v stredu na verejnosti, nemohli sme si nevšimnúť, že sa mení. Chlapčenská tvár vyzerá mužnejšie, akoby mladý športovec trpel nadváhou.

„Pre chorobu som stratil veľa kilogramov, som rád, že som niečo nabral naspäť. Chcem sa uzdraviť čo najrýchlejšie, aby som mohol pokračovať v kariére,“ priznal sa Reway, ktorý však vyzerá, že nabral viac, ako chcel. Veď posúďte sami!