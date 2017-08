Generálný manažér Šatan finišuje s výberom trénera. Na zvučné meno nemáme!

Slovenskému zväzu ľadového hokeja horí za chrbtom a uvedomuje si to už aj Šatan. Podľa neho musí takéto rozhodnutie prísť relatívne rýchlo. „Odhadol by som to na dva týždne, možno aj menej,“ prezradil pre HN televíziu Šatan.

Horúcim kandidátom bol v minulosti Ralph Krueger, ktorý viedol slovenských chlapcov počas posledného svetového pohára vo výbere Európy. Kto teda preberie žezlo po Zdenovi Cígerovi? „Zatiaľ neviem meno. Nejakých kandidátov už mám vyhliadnutých dlhodobejšie,“ vysvetlil „tichý zabiják“ a pokračoval: „Tento týždeň prebehnú aj konkrétne rokovania a vyjednávania.“

Kandidátov môže byť mnoho, ale výber nelimitujú len požiadavky zväzu ale i financie. „Pri výbere mám voľnú ruku, ale nie balík peňazí nie. Slovenské možnosti sú limitované. Určite ich nemáme také, ako kluby z KHL, ktoré môžu trénerov preplatiť. Aj niektoré národné federácie im dokážu ponúknuť porovnateľné platy ako v zámorí. My sa budeme snažiť dotiahnuť sem najväčšieho experta, ktorý bude možný.“

Hokejová verejnosť sa však rozchádza v názoroch, či by mal byť trénerom Slovák alebo niekto zo zahraničia, či akou cestou by sa mal vydať hokej pod Tatrami. Často sa skloňuje napríklad fínsky štýl. „Budeme sa snažiť, aby tu prišiel skúsený zahraničný odborník, pri ktorom by sa naši mladi tréneri dokázali rozvíjať.“