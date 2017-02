Graňák prežíva katastrofálnu sezónu: Slovenský bek ešte niečo také nezažil

Nie je tajomstvo, že skúsený bek si Švédsko zamiloval, preto sa rozhodol po minulom roku, že bude na severe Európy pokračovať. „Cítim sa tam dobre, vyhovuje mi tamojší životný štýl a nič mi nechýba,“ prezradil Dominik v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ, no vzápätí si povzdychol: „Ešte keby sa tímu aj mne darilo...“ Pri pohľade na tabuľku SHL je jasné, prečo ten povzdych. Rögle okupuje poslednú priečku. V klube sa už pomaly pripravujú na záchranárske práce.

„Sezóna je veľmi zlá, sme poslední a horšie to už ani nemôže byť,“ kriticky skonštatoval Graňák a dodal: „Prehrali sme, už ani neviem koľký zápas za sebou...“ Pre hráča, ktorý štartoval na MS už 11-krát, to nie je optimálne, no nevzdáva sa. „Takúto sezónu som ešte nezažil, ale do konca základnej časti je ešte nejakých štrnásť duelov, a keďže sa zrejme nevyhneme baráži, náš cieľ je jasný, udržať sa,“ vyhlásil Dominik, ktorý sa trápi aj v produktivite.

V 36 súbojoch tohto ročníka nedal ešte gól a prihral len na päť. „Aj v tomto smere je to katastrofálne. Nie som čisto defenzívny bek a vždy som sa do šancí dostával,“ uviedol Graňák, ktorý je aj v reprezentačnom výbere na Slovakia Cup.