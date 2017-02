Halák sa odrazil z dna, na ktoré padol: Ako prežíva slovenský brankár na farme?

Po návrate zo Svetového pohára Halák dostal šancu v bráne New Yorku Islanders ako tímová jednotka. Bratislavskému rodákovi sa spočiatku darilo celkom dobre, no postupne začalo vedenie dávať šancu Nemcovi Thomasovi Greissovi, s ktorým pred pár dňami podpísalo nový kontrakt na tri roky v hodnote desať miliónov dolárov.

Posledné výkony Haláka v bráne ostrovanov už mali ďaleko od ideálu a aj preto sa ho vedenie rozhodlo zbaviť. Umiestnilo na waiver listinu, lenže po 24 hodinách po ňom nikto nesiahol. Halákovi nezostalo nič iné, ako si zbaliť kufre a po deviatich rokoch sa vrátiť na farmu do AHL. V hierarchicky druhej najvyššej súťaži za morom oblieka dres Bridgeportu.

V ňom bojuje o svoju šancu na návrat do profiligy. Za slovenským brankárom sa bol pozrieť denník The New York Times. „Hokejový život vie byť vtipný. Pochopiteľne, nečakal som, že po Svetovom pohári, ktorý sa mi vydaril, si v tejto sezóne zachytám v AHL. Taká je však realita, musím ju prijať a tvrdo bojovať, aby som sa vrátil,“ povedal Halák.

Nie je vylúčené, že ešte v tejto sezóne zmení klub, keďže prestupové obdobie končí prvého marca a ostrovania urobia všetko pre to, aby sa Haláka zbavili. Do konca kontraktu mu totižto ešte ostáva jeden a pol roka a v budúcej sezóne bude slovenský gólman poberať plat 5 miliónov dolárov, čo je enormná záťaž pre platový strop. Nikto si nechce vydržiavať hráča, ktorý nehrá, resp. nechytá a poberá za to milióny.

V Bridgeporte sú však z bývalého brankára St. Louis či Montrealu nadšený a Jaro sa po svojom príchode ihneď stal najväčšou hviezdou farmárskeho celku. „Je to jeden z najlepších brankárov na svete. Mať takého brankára v tíme je fantastické, niet pochýb o tom, že nám pomôže,“ vyzdvihol Halákov prínos útočník Michael Dal Colle.

Slovami chvály na adresu slovenského brankára nešetril ani tréner Brent Thompson. „Nech je už situácia akákoľvek, Jaro je hokejista a ako každý, aj on chce súťažiť. Už len to, ako pristupuje tréningom, zápasom a ako sa sústredí, je úžasné. A vidia to aj hráči,“ pochválil 31-ročného brankára tréner Bridgeportu.

Špekuluje sa, že Halák by sa mohol vrátiť do St. Louis, v ktorom už predtým pôsobil a záujem má taktiež Philadelphia či Carolina – kluby, ktoré nie sú spokojné s výkonmi svojich brankárov. Nech sa už budúcnosť nášho brankára vyrieši akokoľvek, nateraz mu neostáva nič iné, ako odvádzať maximum v bráne farmárskeho tímu. „Je tu skvelá partia chalanov, všetci tvrdo pracujú a je zábavné s nimi hrať. Takýchto hráčov v tréningovom kempe veľmi nestretnete, no teraz ich môžem spoznať lepšie a ako vidíte, všetci sme na jednej lodi,“ dodal Halák s nejasným výhľadom na budúcnosť.