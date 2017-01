Halákov príbeh ako zo zlého filmu: Pred štyrmi mesiacmi žiaril, teraz padol na dno!

Z hviezdy je farmár. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák (31) sa vrátil do minulých čias, kedy zarezával na farme v AHL. Práve do tejto súťaže bol pred pár dňami poslaný. Vedenie New Yorku Islanders sa rozhodlo, že nateraz so službami ružinovského odchovanca nepočíta a šuplo 4,5 miliónového hráča mimo hru.

Sklamaný Halák v drese New York Islanders. Autor: tasr