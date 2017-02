Handzuš je po tvrdom dištance znova na ľade: Zavesí korčule definitívne na klinec?

Po udelení trestu Michal však nevedel povedať, či bude pokračovať v kariére, alebo nie. Veľké športové gesto preukázal koncom uplynulého týždňa aj Tomáš Hričina, ktorý mu odkázal, že by nebol rád, keby pre tento incident skončil. „Pekné gesto,“ povedal Michal. Zároveň dodal, že to, čo sa stalo s Hričinom, nebude dôvodom ukončenia kariéry.

Potešiteľnou správou pre fanúšikov môže byť, že v pondelok začal s Banskou Bystricou trénovať. No definitívne rozhodnutý či skončí, alebo nie, ešte nie je. „Je to ťažké takto sa vracať na ľad počas sezóny. Z Ameriky som prišiel koncom novembra a neskôr som začal hrať. Už to nebolo ono. Ledva som odohral pár zápasov, prišiel trest. Opäť som niečo vynechal, a tak musím teraz skúsiť sám na sebe, ako mi to pôjde. Pomaly v štyridsiatke to skutočne nie je zábava,“ dodal Handzuš.

Ak by šlo všetko podľa plánu, mohol by stihnúť ešte záver základnej časti i play-off. „Ak budem pokračovať, určite požiadam o odpustenie zvyšku trestu,“ konštatoval. Tréner Vladimír Országh privítal, že Michal začal trénovať: „Dúfam, že mu entuziazmus vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že Michal je sám k sebe dosť kritický. Zatiaľ ide do toho, uvidíme, ako sa rozhodne. Hovorili sme spolu o predstavách, my pre neho miesto máme.“