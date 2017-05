Handzuš prehovoril o údajnom bojkote hviezd z NHL: Takto to vidím ja!

Ako dopadli oslavy v Banskej Bystrici?

Môžem povedať, že už skončili, predsa len, už je dosť dlhá doba od posledného zápasu. No, každý ich oslávil dobre.

Po poslednom finálovom zápase ste sa vyjadrili, že tento titul radíte veľmi vysoko. Kam ho hokejista, ktorý získal Stanley Cup, má zlato z MS, radí teraz, s odstupom času?

Príliš by som to neporovnával. Zlato zo šampionátu je pre Slovensko a tešilo sa z neho celá krajina, čo bolo krásne a budem si to pamätať navždy. Čo sa týka Stanleyho pohára, je to hokejový grál. No, titul s mojim rodným mestom, kam som sa vrátil na zlomku kariéry, je pre mňa veľmi veľká vec.

Už viete, či budete pokračovať v kariére?

Ešte nie. To je ešte skoro a rozmýšľať o tom budem až niekedy v lete, najskôr zrejme v auguste. Aktuálne to neriešim, chcem si užiť voľno a aj keby som pokračoval, tak by sa jednalo o kratšiu sezónu, podobne ako tomu bolo teraz.

Ak by ste sa rozhodli pokračovať, bude to v Banskej Bystrici?

Áno, presne tak.

Ako vnímate to, že národný tím na MS neposilnil nikto z NHL?

Bohužiaľ, táto sezóna tak vyšla, že chalani mali objektívne príčiny, že nešli. Niektorí išli na operácie, viacerým zase končila zmluva a Zdeno Chára s Majom Hossom už majú 40, respektíve 38 rokov a majú toho odohratého veľa, takže aj to je pochopiteľné.

Podobné to je však aj u iných tímov...

Takýto rok mali aj ďalšie mužstvá. Pamätám si, že Česi v roku 2010 mali podobné problémy, po nich aj Švédi, ktorým neprišlo množstvo hráčov z NHL. Niektorú sezónu sa to tak nabalí, že to takto vypáli. Žiaľ, keby sme mali v NHL viac hráčov ako trinásť, tak by sme sa o tom zrejme nerozprávali, pretože by síce desiati neprišli, ale mali by sme ešte takých sedem – osem, a všetko by bolo v poriadku.

Nie je za tým bojkot z vlaňajšej sezóny?

Podľa mňa nemajú hráči na bojkot dôvod a keby sa im dalo, tak by prišli! Každý z hráčov zdôvodnil, prečo na šampionát nepôjde.

Nastala teda zmena v riadení slovenského hokeja?

Povedal som, že aj keď sa niečo zmení, tak výsledky prídu asi za desať rokov. Možno sa zdá, že je okolo toho ticho, ale na zväze sa rozbehlo množstvo projektov, no všetko chce čas. Keď sme zaspali pätnásť rokov, tak sa nedá zrazu očakávať viditeľné zmeny. Práce je veľa, ale hlavne treba klásť dôraz na mládež, kde sme zaspali, čo je badať v NHL a v kvalitných európskych ligách, kde máme málo hráčov.

Prezident SZĽH Martin Kohút má v pláne vymenovať na post generálneho manažéra národného tímu Mira Šatana. Ste rovnakého názoru?

Bol by skvelou voľbou! Aj z pohľadu, čo dokázal na Svetovom pohári s Tímom Európy. Bolo až neuveriteľné, ako mužstvo hralo a vo finále bolo dokonca lepšie ako Kanada. Miro mal na tom rukopis, čiže ak by sa nám ho podarilo dostať do tejto funkcie, bolo by to veľké plus.

Ruku na srdce, má súčasný slovenský tím šancu uspieť na MS?

Šanca je vždy! Z toho, že viacero chalanov odmietlo prísť, sa spravilo zbytočné haló. Niekde sa píše o dvadsiatich hráčoch, čo je nekorektné, pretože niektorí z nich boli zranení už počas sezóny a bolo jasné, že na MS nepôjdu. Tento tím má však skvelých brankárov, dobrú obranu a útočníkov, ktorí vedia streliť gól, čiže keď sa dajú dokopy, budú hrať kolektívne, zvolí sa ideálny systém a všetko sadne ako má, šancu na dobrý výsledok budú mať.