Hokejista Haščák sa musel narýchlo vrátiť zo šampionátu: Nečakaná správa z domova!

"Priamo na letisku sa Haščák otočil na päte, sadol do najbližšieho lietadla, lebo mu rodí žena. Ani do hotela už s nami nešiel. Teraz by už mal byť doma, ale zatiaľ nemáme informáciu, či majú prírastok v rodine alebo ešte nie. Najneskôr v piatok sa vráti do dejiska šampionátu. Tréneri s ním určite rátajú,“ uviedol hovorca výpravy SR v Kolíne nad Rýnom Ľuboš Schwarzbacher pre agentúru SITA.

Slovenskí hokejisti sa po príchode do dejiska šampionátu v stredu krátko po poludní ubytovali v hoteli Maritim v blízkosti centra Kolína nad Rýnom neďaleko svetoznámej katedrály. Autobusom to majú do Lanxess Arény 5 minút, peši im to trvá o 15 minút dlhšie, ale podľa Ľ. Schwarzbachera je to príjemná prechádzka. Celkovo mali hráči po prílete osobné voľno, ktoré využili na krátky spánok či iný spôsob relaxu.

"Máme za sebou už oficiálne fotenie pre videokocku, infosystém a potreby IIHF, či záležitosti okolo akreditácie. Od 19.15 h hráči prvýkrát trénujú priamo v hlavnej aréne, zajtra od 16:15 h bude ďalší tréning, ale vo vedľajšej hale. Pred nami boli na ľade Rusi, tréner Šupler si pozrel ich tréning. Čo sa týka počasia, je pod mrakom, ale príjemne a najmä neprší," dodal Ľ. Schwarzbacher z nemeckého dejiska MS.

Slovenskí hokejisti odohrajú prvý súboj na MS 2017 proti Talianom v sobotu 6. mája od 16.15 h. Neskôr ich ešte v A-skupine v Kolíne nad Rýnom čakajú Lotyši (7. 5.), Dáni (9. 5.), Nemci (10. 5.), Rusi (13. 5.), Američania (14. 5.) a Švédi (16. 5.).