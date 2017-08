Heroický výkon Banskej Bystrice v Lige majstrov: Zdrvujúci záver nestačil!

Wolfsburg viedol už 3:0, keď za hostí znížil Olivier Dame-Malka, v závere zápasu Branislav Kubka a Patrik Lamper dali konečnú podobu výsledku. Pre "baranov" to bola premiéra v tejto nadnárodnej súťaži, miestenku v nej si vybojovali ziskom slovenského titulu v uplynulej sezóne. Už v nedeľu 27. augusta absolvujú hokejisti Banskej Bystrice druhý zápas v LM, o 19.30 h sa predstavia na ľade rakúskeho tímu EC Red Bull Salzburg.

Grizzlys Wolfsburg (Nem.) - HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR) 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Góly: 6. Fauser (Furchner, Foucault), 10. Hohenleitner (B. Krupp), 35. Riefers (Foucault, Wurm), 42. Weiss (Ankert, Dixon) - 41. Dame-Malka (Sedlák), 58. Kubka (Gabor, Lamper), 60. Lamper (Gabor, Ďatelinka) vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 1:0, rozhodovali: Hejduk (ČR), Schukies - Höfer, Merten (všetci Nem.), 2058 divákov

Wolfsburg: Kuhn - Wurm, Likens, B. Krupp, Sharrow, Dehner, Ankert - Furchner, Haskins, Fauser - Karachum, Voakes, Aubin - Foucault, Dixon, Weiss - Hohenleitner, Mulock, Riefers

Banská Bystrica: J. Lukáš - Ďatelinka, Sedlák, Dame-Malka, Gelinas, Kubka, V. Mihálik, Hohmann, Gründling - Gabor, Bortňák, Lamper - M. Bartánus, Tamási, Bubela - Brittain, Faille, Belluš - Andrisík, Češík, Roth

Hokejisti Banskej Bystrice museli hneď od úvode čeliť tlaku favorizovaného domáceho mužstva. Spočiatku sa im darilo eliminovať útočné chúťky Wolfsburgu, no v 5. min putoval na trestnú lavicu Belluš a presilovku využil Gerrit Fauser. Početnú výhodu potom mali aj "barani", no domáci sa dostali do prečíslenia a Christoph Hohenleitner zvýšil na 2:0. V prvej tretine sa zverencom trénera Vladimíra Országha podarilo ustáť štvorminútové vylúčenie Dame-Malku.

Hostia chceli čo najskôr skorigovať a duel zdramatizovať, no Wolfsburg dobre bránil. Tretí presný zásah Grizzlys dosiahol v 35. min Philip Riefers po peknej prihrávke od Krisa Foucaulta.

V úvode tretej časti síce skorigoval Olivier Dame-Malka, ktorého nahodený puk zaskočil domáceho gólmana, ale o minútu neskôr Alexander Weiss tečoval pokus Torstena Ankerta a domáci opäť viedli rozdielom troch gólov. V závere stretnutia za Banskú Bystricu už len skorigovali Branislav Kubka a Patrik Lamper, na vyrovnanie už hosťom nezostali sily ani čas.