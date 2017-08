Hokejista Bližňák povzbudzoval na kurte krajana: Držal palce Martinovi

Ste veľkým tenisovým fanúšikom alebo na turnaj ste zavítali náhodne?

Cez jedného známeho som vedel o turnaji už dlhšie. Pozrel som si rozpis a mali sme už po tréningoch, tak som šiel Andreja Martina povzbudiť.

Chodievate fandiť Slovákom aj na iné športy v Liberci či toto bola ojedinelá záležitosť?

Liberec je športové mesto, ak mám čas, vždy rád zavítam na nejaké podujatie podporiť našich športovcov. Môžeme však byť hrdí na Slovákov vo svete a je úplne jedno, aký je to šport.

Medzi slovenskou ekipou v hokejovom Liberci (Adam Jánošík, Milan Bartovič, Martin Bakoš – pozn. autora) ste tenisová jednotka?

Často som hrával s Bartovičom, on to má z nás v ruke najviac. U nás je to dobrá vec počas letnej prípravy.

Váš tím sa za dva roky stal majstrom a získal jedno finále. Opäť chcete titul?

Káder sa omladil, cesta je však rovnaká ako po minulé roky. Nebudem klamať, že klub má aj pred touto sezónou najvyššie ciele.

Stihli ste si počas leta oddýchnuť a vypnúť od hokeja?

Po tých nešťastných majstrovstvách sveta sme šli na dovolenku. Mal som aj príjemné stretnutie vo Vancouvri, kde som pred 10 rokmi vyhral juniorský titul a mali sme stretávku. Niektorí z nás sú hviezdy v NHL ako Kanaďan Milan Lučič.

Koho by ste chceli za nového trénera slovenskej reprezentácie?

V podstate mi to je jedno, hlavne nech sa spraví výborná partia a opäť nastane moment, že sa každý jeden hráč teší do reprezentácie. Nie hľadať výhovorky, ako sa tam človeku nechce.

Vnímali ste napätie v slovenskom hokeji po tohtoročných MS?

Vyťahovali sa špinavosti z oboch strán. Treba seknúť s tým a začať od nuly. Verím, že bude opäť príjemné sa vracať do reprezentačného tímu.