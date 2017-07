Hokejista Hrivík dal košom slávnemu klubu: Čo bude teraz robiť?

Prečo ste sa rozhodli stať dobrovoľne voľným hráčom a nebojovali o ďalšiu zmluvu s New Yorkom Rangers?

- Bol som tam päť rokov, čo je dostatočne dlhý čas a môžem ísť inde. Už sa mi tam nechcelo vrátiť.

Ako to prijali v klube?

Neviem ako to brali oni, ale môj názor bol taký, že chcem odísť. Už počas play-off som odišiel z tímu, pretože sa mi nechcelo čakať na tribúne, či sa niekto zraní.

Ste sklamaný, že vám Rangers nedali poriadnu šancu?

- Aj to sa podpísalo pod moje rozhodnutie v klube skončiť. Keď sa pozriem ako v iných kluboch hráči pendlujú z farmy do prvého tímu, tak v Hartforde do New Yorku to také nebolo.

Nemohli vás počas sezóny vymeniť?

- Práveže som sa až neskôr dozvedel, že iné tímy mali záujem o trejd, ale v New Yorku Rangers ma nechceli vymeniť...

To je zvláštne...

- Veď práve. Oni však vedeli, že ma majú na farme a potrebovali ma. Bola to taká zvláštna situácia, tak ale je to biznis a tak to aj beriem.

Začína trh s voľnými hráčmi. Aké sú vaše šance na nové pôsobisko?

- Je tam pár tímov, ale ešte to nie je nič konkrétne, preto to zatiaľ beriem s rezervou. Uvidíme, čo sa nám s agentom podarí vyriešiť.

Beriete len jednocestný kontrakt?

Zatiaľ neviem, čo je vo veci, ale v NHL chodia na farmu aj hráči s jednocestnými zmluvami. Je to rozdiel len čo sa týka výšky kontraktu.

Ktorý tím by ste uprednostňovali?

- Skutočne neviem. Zatiaľ som bol len v New Yorku, ale bez problémov by som vyskúšal niečo iné.

A čo Las Vegas?

- Tak to by bolo super! Jasné, je tam možno iný životný štýl, ale záleží od každého človeka, no ja by som to tam zvládol.

Stále je teda vaša priorita NHL?

- Samozrejme! Do Európy nepôjdem!

Evidujete aj ponuky z Európy, napríklad z ruskej KHL?

- Mal som záujemcov po sezóne, ale dal som im najavo, že chcem zostať v zámorí.

Kto sa o vás zaujímal?

- Už ani presne neviem, ale ako som povedal, moja priorita je NHL.

Novým generálnym manažérom slovenskej reprezentácie sa stal Miroslav Šatan, čo na to hovoríte?

- Je to rozumný chlap a myslím si, že mu to v tejto funkcii pôjde. Tiež verím, že sa mu podarí stmeliť to, čo sa v našom hokeji za posledné týždne udialo. Teším sa na spoluprácu s ním.

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

Zdrvujúca správa zasiahla aj slovenskú hokejovú rodinu! Kohút: Obrovská tragédia!

Legendárny hokejista Žigo Pálffy otvorene o bojkote: Takáto odpoveď zaskočí

FOTO Demitrová opäť v čiernom: Do neba odprevadila aj manželovho kamaráta

FOTO Športovci odhodili zábrany a dresy: Hantuchová je TOP, Zdeno Chára šokoval!