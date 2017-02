VIEME PRVÍ: Slovenský reprezentant s neočakávaným prestupom: Miesto Tipsport ligy prestížna súťaž

Všetko sa to zomlelo neskutočne rýchlo. Kontakt s fínskym klubom nastal asi pred týždňom. „Prekvapil ma záujem Fínov. No potešil som sa. Takáto ponuka neprichádza každý deň, preto som ju akceptoval,“ prezradil Ivan. Hoci zbalený bol už takpovediac do Nitry. „Je to tak, mal som ukončiť sezónu v rodnej Nitre, chcel som jej pomôcť. Preto jedno oko plače, druhé sa teší,“ dodal.

Na cestu do krajiny tisícich jazier sa vybral dnes ráno, včera sa symbolicky rozlúčil so Slovanom. „Letím do Helsínk, kde ma vyzdvihne generálny manažér tímu. Spolu s ním pôjdeme do mesta, kde už 16. februára odohrám v novom drese zápas. Po návrate do Oulu mám prichystaný dvojizbový byt aj auto,“ spresnil. O klube zatiaľ veľa nevie, ale na internete si čo-to našiel.

„Mesto leží pri jazere, krajinka môže byť pekná. Viem, že v klube chcú postúpiť do play-off a tam uspieť čo najlepšie. Nepoznám tam nikoho, no verím, že pre mňa to bude dobrá skúsenosť. Mienim sa niečo podučiť aj po fínsky,“ tvrdí Ivan. Ako nám povedal na záver, už aj začal – Olen innola Suomi - Teším sa do Fínska.