Hokejista Valach po smrti manželky prelomil mlčanie o dvojičkách: Viem, že deti budú mať problémy!

„Viete, nielen hokejový život ide ďalej, ale aj môj osobný život. Musím hrať, aby som do budúcnosti moje deti zabezpečil,“ vyjadruje sa pravidelne Valach ohľadom jeho života mimo hokejových klzísk. Dvojičky pomaly rastú do krásy, i keď ani oni to nemali po pôrode ľahké. Tým že sa narodili predčasne, tak museli o svoj život doslova bojovať v inkubátore.

„Vzhľadom k tomu, že sa narodili v 25. týždni, tak sa im darí veľmi dobre. Musím však zostať realista, Až v troch či štyroch rokoch sa uvidí, či nebudú mať napríklad poruchu pozornosti,“ povzdychol si pre Blesk.cz Valach a jedným hlasom dodal: „Určite viem, že budú mať problémy so zrakom. Nič však vážne. Som rád, že som dokázal s nimi udržať kontakt. Doktori vravia, že to veľmi pomohlo.“ Valachovi vychádzal v ústrety tréner Chomutova Vladimír Růžička, ktorý mu dovolil predĺžiť si voľno po zápase, aby mohol navštíviť deti doma vo Zvolene, kde sa o ne starajú starí rodičia aj zosnulej manželky.

Bývalý hráč Slovana Bratislava či Slavie Praha je motivovaný hlavne tým, že chce zabezpečiť svoju rodinu. „Pochádzam zo skromných podmienok. Nikdy som nehral v zahraničí, aby som sa zarobil na celý život. Ak by som vyhral v lotérii, tak by som skončil s hokejom a venoval sa deťom od rána do večera. Teraz je však pre mňa každá koruna dobrá. Ešte neviem, čo budú deti neskôr potrebovať, napríklad nejaké rehabilitácie alebo starostlivosť. Chcem im to dopriať,“ opäť vysvetlil dôvod, prečo pokračuje v kariére aj 600 kilometrov od svojich detí.

Hokejista Valach už mohol byť v tejto chvíli na ceste do Kolína na svetový šampionát, ale reprezentovať Slovensko pre zranenie odmietol. „Už jeden zápas série proti Libercu som nehral a ďalší som pre natiahnuté väzy v kolene odohral celý doviazaný. Nedalo sa mi ani korčuľovať. Vedel som, že to ďalej nepôjde. Aj doktor povedal, že to nemá význam. Veľmi by som im nepomohol,“ vysvetlil absenciu v kádri Zdena Cígera zavalitý obranca.