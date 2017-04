Slovenskí hokejisti vytiahli na Fínov novinku: Nabudúce bicyklom a vyprážaným syrom

Nabudúce raketou alebo bicyklom

„Zatiaľ to je bez turbulencií,“ usmieval sa útočník Libor Hudáček. Pre hokejistov to je netradičný spôsob cestovania za súpermi, tí v zahraničí sa presúvajú lietadlom, tipsportligisti klubovým autobusom. „Síce je to trochu dlhé, ale je to spríjemnenie. Nabudúce môžeme ísť trebárs ponorkou (smiech),“ glosovala opora Žiliny Marek Hovorka. „Necháme sa prekvapiť, čo nám nabudúce dajú. Možno pôjdeme raketou. Alebo bicyklom, ale to len v prípade, že budeme hrať v Bratislave v Rači,“ doplnil Libor. Vo vozni „fičali“ karty, ďalší sa len rozprávali alebo dospávali.

Aj v súkromnom živote sa hokejisti vlakom presúvajú len výnimočne, pohodlnejšie a rýchlejšie je predsa len auto. „Vlakom som kedysi cestoval. Problémy som však nemal. Iba keď sme nemali lístky, kupovali sme u revízorov. Dnes od nás zatiaľ nepýtali,“ spomína L. Hudáček. „Číňan“ Marek Bakoš, ktorý hrá za Kun-lun v KHL, zase odhalil, že sa mu manželka doteraz smeje. „Vždy som mal nabalený batoh z domu. Pamätám si, keď som nastúpil v Spišskej Novej Vsi, manželka (vtedy ešte frajerka) sa mi doteraz smeje, že už v Poprade som vyťahoval kuriatka z domu,“ smeje sa.

Lietadlo od prezidenta? Záleží na ňom

Cestovanie vlakom je síce spestrenie, no pohodlnejšie a najmä rýchlejšie to je predsa len lietadlom. Nechceli si požičať od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý cestovanie lietadlom obmedzil? „To asi nie je otázka na nás. (smiech) Nerozoberali sme to, ale bolo by zaujímavé opýtať sa na to chalanov, či by si od prezidenta nepožičali lietadlo,“ nabádal spoluhráčov skúsený obranca Dominik Graňák

„Mohol by nám požičať, ušetrilo by nám to čas. To však záleží na ňom,“ smial sa Hovorka. Bakošovi je síce jedno, ako sa presúva, je tu predsa len jedno ale… „Keď je lietadlo voľné, škoda, že nám ho nepožičal...“

Vyprážaný syr? Radšej nie

Reprezentantov sme zastihli na autogramiáde s fanúšikmi, po nej sa pustili do obeda. Od 9:26, keď bol odchod vlaku z Bratislavy, im predsa len vyhladlo. „Väčšinou, keď som chodil vlakom do Bratislavy, bol vyprážaný syr, hranolky a tatarka. Myslím, že teraz nám dajú niečo ľahšie,“ hútal brankár Július Hudáček.

Tradičný vlakový obed by si dal aj Bakoš, večer by to však potom bola katastrofa. „Budeme mať dobrý obed, máme na stoloch pekné obrusy. Ešte nevieme, čo nám uvarili. Aj ja by som si dal vyprážaný syr, ale s tatárskou omáčkou. Neviem ale, kto bude potom korčuľovať,“ dodal s úsmevom na tvári.