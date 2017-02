Hokejová hviezda bola po príchode z NHL do KHL zaskočená: Na výplatu čaká dodnes

Vzdialenejšiu destináciu v Kontinentálnej hokejovej lige si vybrať nemohol. Kanadský obranca Wisniewski sa totiž po konci v NHL upísal Vladivostoku. Chcel sa rozohrať, nazbierať skúsenosti z iného sveta a prípadne padnúť do oka opäť generálnym manažérom v slávnejšej NHL.

„Bol som prakticky v Číne. Lietadlom to bolo 45 minút do Tokia a hodinu do Soulu. Do Moskvy to bolo až 10 hodín, často sme museli presadať do iného lietadla. Niekedy sme cestovali aj 17 hodín,“ rozhovoril sa o angažmáne na ďalekom východe Wisniewski. „Keď som bol v Anaheime, hundrali sme nad štvorhodinovými letmi do Detroitu. To bol v Rusku najkratší let,“ doplnil.

Za Vladivostok nastúpil 16-krát, strelil jeden gól, no s klubom bol v spojení ešte veľmi dlho, pretože čakal na výplatu. Na prvú čakal tri mesiace, klub mu doteraz dlží dve tretiny platu. „Je to tam bežné. Až na veľké kluby ako Petrohrad či CSKA, kde chodia hráčom peniaze včas, je to inde rovnaké a výplaty meškajú,“ porozprával pre National Post James Wisniewski.

Doslova šok pre hokejistu, ktorý bol v NHL zvyknutý na iný luxus. Podpisom zmluvy v Columbuse v roku 2011 si za päť rokov zarobil 33 miliónov amerických dolárov. Rok pred vypršaním kontraktu podpísal Caroline, no zranil sa pri prvom striedaní v prvom zápase sezóny. Hold, smola. Potom zistil, že už pre tridsiatnika miesto v NHL nemajú. Zmluvu nedostal.

„Myslel som si, že pocítim, keď sa bude blížiť koniec kariéry. Stále nechápem, čo sa stalo. Myslím si, že viem ešte hrať,“ uviedol juniorský majster sveta z roku 2004. Po odchode z Vladivostoku odohral za švajčiarske Lugano Spengler Cup, dokonca ho vybrali do All Stars zostavy turnaja, no napokon sa vrátil do zámoria, kde skúša šťastie v AHL na farme St. Louis Blues.