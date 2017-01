Hokejová ikona nešetrí kritikou na vlastnú osobu: Prehrami mužstvu asi nepomáham

Niečo vyše tisíc fanúšikov bolo v piatok zvedavých v žilinskej Tipsport aréne na lídra tabuľky z Banskej Bystrice. Barani však Vlkom podľahli 2:5, pričom množstvo divákov sa zhodlo, že videlo najlepší výkon Žiliny v aktuálnej sezóne. „Nepúšťali nás do šancí, hrali umne a hlavne v poslednej tretine nás nepustili nás nepustili do tlaku. Žilina vyhrala zaslúžene,“ pochválil domáci celok Michal Handzuš.

Držiteľ Stanley Cupu zo sezóny 2012/2O13 zatiaľ nepozná po príchode do rodnej Banskej Bystrice pocit víťazstva, v prvom dueli nového roka pod Urpínom raboval Zvolen. Sebareflexia charizmatického hráča bola na mieste. „Určite chcem pomôcť mužstvu a človek asi nepomáha, keď sa prehráva. Pred nami sú ďalšie zápasy, treba sa snažiť vyhrať.“

Malou náplasťou bol strelený gól na žilinskom ľade. „Hrá sa na výhry a prehry, nie na góly. Tiež už tu nie som, aby som strieľal góly, mne o to veľmi nejde. Potešilo ma, že som vyrovnal na 1:1, no zápas sa bilancuje na konci a môj gól nič neznamenal, lebo nepriniesol body.“

Zverencov trénera Vladimíra Országha ohrozujú z druhej pozície Košice, v prípade ďalšej prehry na ľade majstrovskej Nitry môžu Banskobystričania prísť po dlhej dobe o líderské postavenie. „Mužstvo sa buduje aj tým, že dokáže dobre zareagovať aj na prehry. Čaká nás Nitra a musíme hrať ešte lepšie, aby sme konečne vyhrali,“ zavelil do boja Handzuš a priznal, že tohtoročná liga má patričný náboj. „Určite som sledoval našu súťaž. Je vyrovnaná, no predovšetkým sa snažím sústrediť len na seba, pretože nie je ľahké naskočiť v januári. Aj v Žiline sa ukázalo, že môže vyhrať každý s každým. Pre fanúšikov to je len a len dobré.“