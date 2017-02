Hokejová ikona sa pustila do Gáboríka: Takúto tvrdú reakciu musela čakať!

„Je skvelé, že nechal postaviť arénu a založil akadémiu, no inak sa tomu príliš nevenuje. Jasné, že je aktívnym hráčom a má povinnosti, tomu rozumiem, ale keď v lete príde na Slovensko, tak sa vôbec nestará. Robí to len ako biznis. V tomto sa Česi snažia ďaleko viac. U nás je to skrátka bieda,“ vyjadril sa Liba.

Keďže Marián je počas sezóny v zámorí, o chod štadióna sa starajú jeho najbližší. Slovo si preto zobral jeho otec Pavol Gáborík. „Čudujem sa pánovi Libovi, odkiaľ na to prišiel, že Marián sa nevenuje štadiónu a letnej škole. Investuje množstvo času, keď je doma na úkor svojho voľna. S trénermi robí tréningové plány, každý týždeň otvára nové turnusy, chodí s deťmi na ľad, robí podpisové akcie, aby deti videli vzory. Ani si neviete predstaviť, ako je náročné pracovať okolo takej veľkej arény každý deň a koľko je okolo toho práce,“ povedal pre Nový čas .

Pavol Gáborík sa však veľmi čuduje, odkiaľ Liba vie, že pre Gáboríkovcov je to len biznis. „Mesto Trenčín a ani žiadny štátny sektor nám na prevádzku neprispieva. Všetko je z našich peňazí, ktoré zarobíme.Neviem, odkiaľ ste teda zobrali poznatky, že sa Marián nevenuje škole, pritom som vás tu ani raz nevidel!," poslal štipľavý odkaz otec Pavol.