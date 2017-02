Hokejová legenda šokovala vedenie košického klubu: Tomuto povedal Vinco Lukáč jasné nie!

Lukáč svoj nesúhlas vyjadril prostredníctvom listu, ktorý osobne doručil na sekretariát HC Košice a adresoval ho prezidentovi klubu Jurajovi Mondíkovi. Informáciu priniesla stránka kosicednes.sk.

„Touto cestou by som vám chcel oficiálne oznámiť, že nedávam súhlas hokejovému klubu HC Košice na vyvesenie dresu s menom Vincent Lukáč a to z dvoch nasledujúcich dôvodov. Po prvé – nesúhlasím s hromadným vyvesením dresov, nakoľko sa takýto spôsob nikde nepoužíva a tým samotný akt môže vyznieť znevažujúcim spôsobom ako pre samotné legendy, tak aj pre ich ctených fanúšikov. Druhým dôvodom je dlhoročný nezáujem a ignorovanie zo strany vedenia klubu nájsť aspoň základný rámec komunikácie a elementárnej slušnosti voči legendám košického hokeja," ozrejmil Lukáč v spomínanom liste.

„Záverom by som rád podotkol, že vedenie klubu bude rešpektovať moje slobodné rozhodnutie v tejto veci a za daných okolností moje meno Vincent Lukáč teda pre túto chvíľu nebude súčasťou histórie košického hokeja. Vyššie uvedené uvádzam z dôvodu, že samotný akt uctenia si mojej dlhoročnej kariéry si vážim, rovnako ako aj môj dres a meno, a keďže táto udalosť je pre mňa historickou a viackrát sa neopakujúcou, zaväzuje ma to k zodpovednému rozhodovaniu voči sebe a mojej rodine, tak voči mojim fanúšikom. História sa dá na čas prisvojiť, ale dovolím si tvrdiť, že sa nedá privlastniť,“ dodal bývalý skvelý hokejista.

K vyveseniu dresov pätice legiend by malo prísť v nedeľu 5. marca pred domácim zápasom HC Košice s HKM Zvolen. Okrem čísla 21, ktoré nosil Vincent Lukáč, by k stropu Steel arény mali pribudnúť aj dresy Igora Libu (5), Bedřicha Brunclíka (7), Jána Selveka (13) a brankára Jiřího Holečka (1). Doteraz visí pod stropom iba číslo 9 na počesť Ladislava Trojáka.

Na list a s ním spojenú žiadosť legendárneho útočníka reagoval aj prezident HC Košice Juraj Mondík. Ten potvrdil, že Lukáčova 21-tka napokon k stropu Steel arény nevystúpi. "Môžem potvrdiť, že sme dostali list od pána Lukáča. Rešpektujeme jeho rozhodnutie a jeho dres preto vyvesený nebude. Niekto hovorí, že na iných štadiónoch sa vyvesuje meno jedného vybraného športovca, niekto zasa vraví, že sme mohli oceniť aj viacerých. To, že táto aktivita tu nebola mnoho rokov, bol základ na to, že komisia po výbere jednotlivých mien sa zhodla na čísle päť. V histórii košického hokeja je skutočne ešte viacero mien, ktoré sa tam môžu nachádzať. Je to začiatok tejto tradície. Zdalo sa nám, že vybrať jedného hráča by bolo skutočne náročné, na druhej strane si myslíme, že tento počet je na začiatok dostatočný," uviedol Mondík pre kosicednes.sk.