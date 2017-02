Hokejové hviezdy na drafte pred All Star zápasom perlili: Bondra nabonzoval Suchého

Do svojich tímov si velikáni slovenského hokeja vyberali tých najlepších hráčov aktuálneho ročníka Tipsport ligy. Ako to na podobných draftoch býva, prišli na rad aj komické situácie. V úvode tréner Šatanovho výberu Rostislav Čada dostal kompliment od moderátora Sláva Jurka, obdivujúc jeho vojenskú poctivosť na ľade aj mimo neho.

„Neviem, či sa to ešte v dnešnej dobe nosí, ale ďakujem,“ kontroval prísny košický kouč. Pozornosť pútal najťažší hráč ligy Branislav Mezei, ktorý váži 114 kg. Kapitán majstrovskej Nitry prišiel do Popradu s malým synom a počas draftu bol vzorným oteckom. „Prišli sme celá rodina, je to pekná akcia. Synček všetko pozorne sledoval, robí nám veľkú radosť,“ odvetil a výdatne mu sekundoval Ladislav Nagy, ktorého dcérka pri mene košického kapitána kričala: „To je môj tato.“

Vtipné komenty sa ušli aj na adresu mladíkov. Matúš Sukeľ musel odpovedať na otázky ohľadom úspechov Mira Šatana, no neskôr pochybil, pretože nevedel meno jeho otca. „Miro? Škoda, fakt som to nevedel, minimálne do zajtra si zapamätám, že sa volá Emil,“ vysvetlil ostrostrelec Liptovského Mikuláša.

Najlepšie číslo ostalo na záver, keď ako posledný prišiel do tímu Petra Bondru Radoslav Suchý. „On je tu? Ja len, že sa prišiel pozrieť,“ začal Bondra a popradský obranca sa nenechal zahanbiť. „Môj životný úspech, že ma niekto draftoval.“ Od šéfa Tipsport ligy Richarda Lintnera si Suchý vyslúžil aj špeciálnu cenu v podobe televízora. „Prehráva iba Bondrove góly a tvoje kiksy v obrane,“ zotrel niekdajšieho beka Phoenixu moderátor podujatia a ten sa nenechal zahanbiť.

„Peťo Bondra nemôže prekusnúť, že som nad ním vyhral v golfe i keď som slabší a dostal mierny náskok. Aspoň som zarobil nejaké euro.“ Bondra všetko uviedol na pravú mieru. „Tri roky mi dlží šesť eur, preto asi nechodí so mnou a s partiou hrávať golf. Avšak vždy hráme len o pár centov a ten kto na tom skončí najhoršie, musí zaplatiť. Od poslednej akcie si pamätám, že odišiel a nezaplatil, pretože nemal hotovosť. Doteraz tých šesť eur nezaplatil, tak neviem, či sa hnevá alebo ich jednoducho nechce vyplatiť.“

Zlatým klincom programu bolo záverečné fotenie, ktoré narušil neskorým príchodom Jozef Stümpel. Avšak spoločná fotografia bez úspešného slovenského hokejistu nemohla chýbať, i preto si všetci hlavní aktéri adresovali úsmevy fotografom ešte raz.