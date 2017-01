Hokejovej dvadsiatke sme vystavili vysvedčenie: Chlapci, bola to bieda!

Mladíci vyrazili do Kanady s jasným cieľom, udržať sa medzi elitou. Túto ambíciu splnili, keď si vo štvrtom súboji poradili s Lotyšmi 4:2 a zabezpečili si postup do vyraďovacej časti. Tam si trúfali na Švédov, no tí naše mužstvo prevalcovali (3:8). „Boli lepší v korčuľovaní, osobných súbojoch, silnejší na puku, v situáciách 1 na 1 i presilových hrách. Okrem desaťminútovky, keď sme mali svetlý moment, jednoznačne ovládli hru. Na viac sme nemali,“ zhodnotil kouč Bokroš posledný zápas Slovenska.

Naša hra však ani v predošlých dueloch nebola oslnivá, hlavne smerom dopredu to bolo niekedy katastrofálne. Veď šesť striel v stretnutí proti Kanade to len podčiarkuje. „Najväčšie negatívum je určite to, že ofenzíva bola veľmi slabá. Priemer šesť-sedem striel na zápas to na medzinárodnej scéne na kvalitných brankárov naozaj nestačí,“ potvrdil Bokroš, ktorý však vyzdvihol obrannú činnosť mužstva.

„Obrana hrala dobre, aj keď to môže znehodnotiť, že sme dostali toľko gólov. Organizácia hry však nebola zlá, ubránili sme veľa oslabení, veľa ťažkých situácií a dobré boli aj výkony gólmanov,“ dodal.

To je názor kormidelníka, no my sme sa pozreli na celkové vystúpenie slovenského tímu a to už také optimistické nie je. Celkový počet striel v piatich zápasoch sa zastavil na čísle 95, no z toho 36 vyslali na lotyšskú bránku. Útočníci toho príliš nepredviedli a päť gólov (štyri strelili beci) je z ich strany žalostne málo.