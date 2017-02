Hokejový škandál v Liptovskom Mikuláši začali riešiť najvyšší: V histórii to ešte nezažili!

Róbert Pukalovič ako riaditeľ súťaží SZĽH pre ŠPORT24 ozrejmil, že vzhľadom na pokračovanie juniorskej extraligy sa vydalo nasledovné stanovisko. „Situáciu riešili na poli športovo-technickej komisie. Zápas vyhrala Žilina 5:0 kontumačne, to je rozuzlenie.“ Hlavný rozhodca Ľuboš Husár ukončil zápas v 50.minúte za stavu 7:5 pre juniorov Žiliny, keď udelil všetkým hráčom L. Mikuláša vyššie tresty okrem brankára, a tak nemohli na ľad postavil hocakú zostavu.

„Bolo to rozhodnutie rozhodcu, ktorý bol pod obrovským stresom. Tiež by som dal za vinu aj domácemu trénerovi juniorov Liptovského Mikuláša, mohol hráčov upozorniť, aby nebúchali hokejkami o mantinel. Situácia sa bude riešiť príslušnou komisiou,“ myslí si Pukalovič a nielen jeho bude zaujímať aj stanovisko zainteresovaných klubov, teda najmä Liptovského Mikuláša. „Kluby sa majú možnosť vyjadriť, zatiaľ sa tak nestalo.“



Oslovili sme predsedu predstavenstva Liptovského Mikuláša Ivana Droppu. Klub chystá oficiálne vyjadrenie pre disciplinárnu komisiu SZĽH na základe videozáznamu. „Momentálne, bez komentára,“ povedal Droppa, no prezradil, že takéto situácie k hokeju nepatria.

„V histórii hokeja sa ešte asi toto nestalo, aby dostalo 18 hráčov naraz tresty v hre. Nebola tam bitka, inzultácia rozhodcu.“ Rovnako zdôraznil jednu podstatnú vec. „Som však presvedčený, že zdravý rozum by mal v každom prípade zvíťaziť nech je situácia akokoľvek vypätá. Chalani mali voľno, mám stretnutie s trénermi a tiež chcem poznať ich názor. Od nás dostane určite disciplinárna komisia stanovisko, ktoré ešte nie je na svete.“

ČO SA STALO?

Liptáci nemohli vypadnúť z extraligy a ani postúpiť do play-off. Mali pred sebou posledný zápas sezóny. Prebiehala 50. minúta, hostia viedli 7:5 a žilinský hráč chcel poslať na ľad domáceho útočníka Miroslava Strušku. Ten sa zákroku efektne vyhol s posmešným gestom voči súperov. Nešportové správanie Strušku ohodnotil hlavný rozhodca Ľuboš Husár osobným trestom plus do konca zápasu. Striedačka domácich začala búchať hokejkami o mantinel a Husár sa opäť činil. Tentoraz všetci 18 hráči okrem brankára vyfasovali trest 2+10 minút, čo znamenalo, že Liptovský Mikuláš nebol schopný postaviť na ľad zostavu (povolení najmenej štyria korčuliari, alebo traja korčuliari a brankár), a tak sa zápas predčasne ukončil. znela strohá reakcia od hlavného rozhodcu Husára.