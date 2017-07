Hokejový Slovan prebral pod taktovku generálny manažér Patrik Ziman: Nový šéf už úraduje!

Aké boli vaše prvé pocity po príchode do nového zamestnania?

- Boli zvláštne hlavne vtedy, keď som po dvanástich rokoch po prvýkrát odchádzal z domu do novej práce. V zásade som však vedel, čo ma čaká, no priznám sa, že som v noci pred ostrým nástupom do Slovana príliš nespal a v hlave mi vírili myšlienky.

Prezradíte, aké?

- Také isté, ako keď som sa rozhodol prijať túto ponuku, čiže pozitívne!

Ako vás prijali noví kolegovia?

- Stále som v Slovane nový človek, tak sa budeme chvíľu oťukávať. Čo sa týka mňa, tak sa budem snažiť byť rovnaký, ako som bol predtým. Pre mňa je vzťah s ľuďmi v mojom pracovnom okolí veľmi dôležitý. Na tom si veľmi zakladám a chémia tam musí byť. Použijem športovú terminológiu, ktorá platí na ľade a aj tu, že to nie je práca jedného človeka, ale tímová.

Priznajte, majú pred vami veľký rešpekt?

- To sa musíte spýtať ich (smiech). Sú však nejaké pravidlá, ktoré musia platiť, no nezakladám si na tom, aby sa niekto cítil tak, že musí mať prehnaný rešpekt. Žiadne špeciálne veci nevyžadujem, no profesionalita musí byť.

Boli ste aj v kabíne?

- Áno, v pondelok, teda prvý deň, keď sme oficiálne začali s prípravou na novú sezónu. To bola jedna z prvých vecí, ktorú som v Slovane urobil.

Ako na vás zapôsobili hráči?

- Ešte tam nebol kompletný káder, keďže nám chýbajú kľúčové mená, ale hráčov tam bolo dosť. Pre mňa to však bol špeciálny zážitok, pretože som bol prvýkrát v živote v hokejovej kabíne.

Čo ste im povedali?

- Nemal som dlhý príhovor. Povedal som im, čo je moja úloha a čo im môžem sľúbiť.

Je to pre vás veľký skok, že ste vymenili mediálnu sféru za športovú?

- Poviem to tak, že ide o iný produkt. Slovan však má históriu a ľudia ním žijú. Toto je niečo nové a vidím tu veľký potenciál.

Ste Bratislavčan, fandili ste Slovanu aj predtým?

- Od svojich osemnástich rokov som v Bratislave a vždy som bol fanúšik belasých. Za posledné roky som videl desiatky zápasov Slovana a teraz ho mám oveľa viac v srdci!

Keďže práca v Slovane je pod drobnohľadom verejnosti, našiel sa aj niekto z vášho okolia, kto vás od ponuky stať sa šéfom klubu odhováral?

- Keď som nad ponukou rozmýšľal, nemal som okolo seba toľko ľudí, len najbližšiu rodinu. Sám som si našiel argumenty, prečo do toho pôjdem. Bolo však pár ľudí, ktorí sa ma spýtali, že či som sa nezbláznil! (smiech). Išlo však o ľudí z hokejovej brandže, a nebolo ich zase až tak veľa. Ostatní tým ale boli nadšení a aj teraz sa stretávam s pozitívnymi ohlasmi.

Začali o vás kolovať vtipy, že pod vašim vedením bude Slovan vyhrávať, keď ste prišli z rádia...

- (úsmev) Niečo som zaregistroval, ale hádam to nebude len v šatni. Už ale vážne. Ľudia majú právo na pochybnosti a pripomienky, to je normálne. Tiež viem, že sa po mojom nástupe rozdelili ľudia na dva tábory. Jedna je z mediálnej oblasti, kde sú prekvapení z toho, že som išiel do Slovana a tá druhá z hokejového prostredia, kde zase nechápu, že takúto funkciu nezastáva niekto z hokeja.

Ste pripravený na obrovský mediálny tlak?

- Som na to zvyknutý a aj na to, že sú na moju adresu rôzne komentre. Doteraz som pracoval v brandži, kde hrali úlohu emócie a teraz to bude ešte o väčších emóciách!

Financie a Slovan, to je v posledných mesiacoch obohraná platňa...

- Prichádzam síce až vo chvíli, keď sa sezóna rozbieha, no urobím všetko pre to, aby som v rámci svojich možností našiel cestu k zlepšeniu. Hovorievam, že príležitosť fandí pripraveným a spolu s mojím tímom v Slovane sme na to nachystaní. Jasné, že tou najväčšou výzvou sú financie, ale verím, že to zvládneme!