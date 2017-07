Hokejový Slovan predstavil nového šéfa a priznal dlhy: Koľko výplat dlžia hráčom?

Slovan má mimo súčasného kádra a mladíkov záujem už len o jedného slovenského hráča a tým je obranca Tomáš Starosta. Okrem neho sa chce posilniť ešte o jedného obrancu a piatich útočníkov. Novým asistentom trénera sa stal Róbert Petrovický.

Rokovania so Starostom by mal klub uzavrieť cez víkend. "Dnes sme v takej situácii, že počas víkendu dotiahneme rokovanie s posledným slovenským hráčom, o ktorého máme záujem. Celkovo chceme súčasný káder posilniť ešte o dvoch obrancov a päť útočníkov. Všetci budú zo zahraničia. Máme konkrétne mená, ale nebolo by vhodné o nich rozprávať. Meno jedného Slováka však môžem prezradiť, bavíme sa o Tomášovi Starostovi," povedal športový riaditeľ Oldřich Štefl.

Slovan chce do obrany dvoch pravákov, takže nemá záujem o svojho bývalého hráča Cama Barkera. Slovan rokuje aj s Jeffom Taffem a Jonathanom Cheechoom. "V Cheechoovom prípade je to zložité, pretože on chce začať sezónu neskôr, až niekedy v októbri a my musíme zvážiť, či sa nám to oplatí. Máme ponuku aj na dvoch hráčov z Ruska, ale skôr by sme sa vybrali zámorskou cestou," uviedol.

Vedenie klubu v piatok oficiálne uviedlo na post predsedu predstavenstva a generálneho manažéra už vopred avizovaného Zimana. Na poste nahradil dlhoročného GM Maroša Krajčiho a svojej funkcie sa oficiálne ujme 1. júla 2017. "Chcem privítať nového generálneho manažéra Patrika Zimana a poďakovať sa Marošovi Krajčimi, ktorý u nás pracoval 17 rokov a bol dôležitou súčasťou klubu. Novému manažérovi želám veľa úspechov a verím, že bude prínosom," povedal na piatkovej tlačovej konferencii výkonný viceprezident klubu Juraj Široký ml.

Ziman doteraz pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti FUN MEDIA GROUP a bol generálny riaditeľ Fun Rádia a prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc. "Moja doterajšia práca nesmerovala k športu, ale vždy som mal k nemu blízko. Teším sa a som rád, že som dostal túto príležitosť. Ako každý Slovák odmalička sledujem šport, ktorý prináša veľké emócie. Nikdy som sa nevenoval aktívne hokeju, iba ako fanúšik. No zbieral som o ňom informácie a za posledné roky som navštívil desiatky zápasov Slovana, ktorého som fanúšik. Verím, že v novej funkcii zužitkujem moje skúsenosti z manažérskeho a mediálneho sektora," uviedol.

Ponuku od Slovana nečakal, no po niekoľkých dňoch pristúpil k rokovaniam a po jeden a pol mesiaci prikývol. Aj keď nastúpi až 1. júla, prvé kroky už má za sebou. "Stretol som sa s viacerými zamestnancami a partnermi. Absolvoval som rozhovory s možnými partnermi a sponzormi a ďalšími ľuďmi, ktorí budú mať do športu čo povedať. V pondelok zamierim do kabíny, kde sa rád predstavím tímu, pozriem si priestory a musím sa zoznámiť so všetkými zamestnancami."

Jeho prvoradým cieľom je stabilizácia finančnej situácie, ktorá v posledných rokoch nebola ideálna a hráčom často meškali výplaty. KHL dala klubom termín práve do piatka 30. júna, aby vyplatili svoje záväzky z uplynulého obdobia. Slovan požiadal o odklad. "Požiadali sme o tri týždne. Myslím si, že v tom čase to stihneme vyriešiť, alebo z časti vyriešiť. Čo sa týka hráčov, sú to dve výplaty, u niektorých dve a pol," oznámil Široký.