Hviezda reprezentácie zhodnotila Slovakia Cup: Toto nás podľa Čajkovského obralo o triumf!

Okomentujete duel so Švajčiarmi?

- Mohlo by sa zdať, že sme ich podcenili, ale nebolo to tak. Skôr to bolo o tom, že na nás vybehli a trochu sme v úvode zaspali. Potom sa ťažko dobieha náskok súpera za stavu 0:2.

Môže to byť slabina tímu?

- To nie. Musíme sa na to lepšie nabudúce pripraviť v hlavách. Tiež musíme ísť do zápasov naplno od prvej minúty.

Ako veľmi mrzí, že sa vám nepodarilo ovládnuť domáci turnaj?

- Dosť, a to pretože, že sme proti Rusom hrali dobre, ale proti Švajčiarom sme hrali už tretí duel v rade za tri dni a trochu nám už chýbali sily. Škoda, že sme vo finále prespali úvod, čo rozhodlo o celom priebehu.

Rozhodlo teda to, že Švajčiari mali v nohách o jeden zápas menej?

- Určite to malo vplyv. Veď proti Rusku sme hrali výborne a to s tímom, kde hrali chalani z KHL. Netreba sa však na to vyhovárať.

Chvíľu to vyzeralo, že sa vám podarí obrat, keď ste dotiahli z 0:2 na 2:3. Čo bolo tým impulzom?

- To, že sa nám podarilo streliť úvodný gól a diváci v Nitre nás začali tlačiť dopredu. Je škoda, že sa nám to nepodarilo vyrovnať.

Ešte aj v tretej tretine ste mohli pomýšľať na dobrý výsledok...

- Za stavu 2:4 sme skórovali a odrazu to bolo na dosah. Potom sme sa snažili ešte niečo vytvoriť, ale už nám to tam nepadlo.

Ako ste cítili v reprezentácii?

- Výborne! Bola skvelá atmosféra v hľadisku a rovnako aj výborná partia, zišlo sa dobré mužstvo.

V mužstve bolo množstvo mladých hráčov, spokojný?

- Myslím si, že keď je v mužstve viac mladších chalanov, tak sa snažia viac. Chcú sa predviesť pred trénerom, aby si zaistili pozíciu, čo bolo vidieť aj na ľade, že po ľade lietali a snažili sa ako najviac vedeli.