Hviezda Slovana o finančných problémoch v klube: Bolo milé dostať konečne výplatu

Do NHL po prvýkrát nakukol Chipchura v sezóne 2007/08 v drese Montrealu a okrem slávneho kanadského klubu na seba ešte obliekol dresy Anaheimu a Phoenixu, resp. dnes už Arizony Coyotes. Práve z tej sa po minulom ročníku presťahoval do Bratislavy, keď podpísal zmluvu so Slovanom. Tridsaťročný útočník si v Európe musel zvyknúť na nový štýl, keďže v zámorí bol známy vďaka užším klziskám pre svoju tvrdú hru do tela a nebál sa ani zhodiť rukavice, keď si to situácia vyžadovala.

„Zvyknúť si na iný štýl hry mi trvalo o kúsok dlhšie, ako som predpokladal. Ale potom, čo som si zvykol, sa mi tie rozdiely páčili. Bohužiaľ, sezóna končí skôr, ako by sme chceli. Tu je to oveľa viac o držaní puku na širšom ihrisku, ale keď som sa do toho postupne dostal, tak si myslím, že môžem byť tímu viac prospešný,“ povedal v rozhovore pre webovú stránku Hospodárskych novín.

Ani 24 kanadských bodov (11+13) hráča zo zámoria nepomohlo Slovanu dostať sa medzi najlepšiu osmičku Západnej konferencie. „Na začiatku nám chvíľu trvalo dostať sa do hernej pohody a nájsť kľúč na vyhrávanie. Potom, keď sa sezóna rozbehla, sme mali nejaké zranenia a prišli sme o kľúčových hráčov a keď sme sa dostali do formy, bolo už príliš neskoro,“ hľadal Chipchura príčiny neúspešného ťaženia v boji o postup do vyraďovacej časti.

Slovan má už tradične každú sezónu problémy s meškajúcimi výplatami, čo platí aj o aktuálnom ročníku, keď hráči belasých hrali od augusta až do novembra bez výplat. Až po následnej medializácii sa ľady pomaly začali hýbať. Tušil o týchto problémoch kanadský hokejista ešte pred príchodom do Bratislavy?

„Keď som sa ešte predtým rozprával s mojím agentom, hovoril mi, že výplata môže meškať, ale nakoniec príde. Našťastie som predtým hral v NHL a tú chvíľu som dokázal vykryť,“ prezradil Chipchura. Keď klub svoje podlžnosti vyrovnal, prejavilo sa to aj na ľade, no v tom nechcel Kanaďan hľadať súvislosti. „Nie, súvislosť v tom nie je, ale je to stresujúce. Chalani majú rodiny a záväzky a nevedia, či im to vyjde. Nebol som z tej situácie úplne prekvapený, ale bolo milé dostať konečne výplatu,“ veľavravne dodal hokejista s miernym úsmevom na tvári.