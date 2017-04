VIDEO Z ľadu pred kamery! Hokejoví mladíci zahviezdili v štúdiu

Elektrizujúca atmosféra, ktorá hnala našich vpred, zanechala v mladých hokejistoch silné dojmy. „Bolo skvelé zahrať si pred takou kulisou, ľudia boli fantastickí,“ netajil nadšenie kapitán Fehérváry. Rovnako nadšený z priaznivcov na popradských tribúnach bol aj Ružička.

„Taká atmosféra nie je ani v NHL,“ konštatoval zakončovateľ a jedným dychom doplnil: „Chceli sme medailu, ale môžeme byť spokojní, ako sme odohrali všetky zápasy.“

Sestra talentovaného útočníka tvorí pár s obrancom seniorskej reprezentácie Michalom Čajkovským. Hokej je teda aj doma témou číslo jeden. „O inom sa u nás ani nerozpráva,“ priznal Adam.

Podarí sa Cígerovým zverencom napodobniť mladších kolegov a prebojovať sa na šampionáte aspoň do štvrťfinále? „Chalani na to určite majú, sú to skvelí hráči, takže si myslím, že to zvládnu,“ verí Ružička.

Viac i o tom, ako vyzerala ich cesta od hokejových začiatkov až do slovenskej reprezentácie, a aké majú očakávania pred draftom NHL, si pozrite vo videu: