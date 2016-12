Islanders dali Halákovi tvrdú facku: Slovenský brankár dostal od klubu košom

Ak sa tak nestane, Halák s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde do farmárskeho tímu v nižšej AHL Bridgeport Sound Tigers. Islanders o zaradeni Haláka na waiver listinu informovali v piatok prostredníctvom oficiálneho účtu na Twitteri.

O výmene 31-ročného brankára špekulovali zámorské médiá už v októbri, keď jeho hráčsky agent Allan Walsh kritizoval systém s tromi brankármi a obul sa aj do tréningového procesu Islanders. Momentálne o miesto tímovej jednotky bojovali okrem Haláka aj Thomas Greiss a Jean-Francois Berube.

Halák v tejto sezóne nastúpil na 21 duelov, v ktorých mal priemer 3,23 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zákrokov 90,4. V noci na piatok mu nevyšiel duel na ľade rozbehnutej Minnesoty, kde Islanders prehrali 4:6. Slovenský brankár inkasoval štyri góly z 24 striel a v 36. minúte ho vystriedal Berube.

"Jaro nebol vo svojej koži. Dostal lacné góly a museli sme doťahovať náskok súpera," kritizoval ho po zápase kouč Jack Capuano. "Úprimne, potrebujeme od Jara lepšie výkony, so štyrmi gólmi z 24 striel to nepôjde..."

Naposledy Halák pôsobil v nižšej zámorskej AHL v sezóne 2006/2007. S Islanders má zmluvu na 4,5 milióna dolárov ročne až do roku 2018. Predtým obliekal v NHL dresy Montrealu Canadiens, St. Louis Blues a Washingtonu Capitals. Do New Yorku prišiel v máji 2014.