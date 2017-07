Jaromír Jágr konečne prehovoril o konci na Floride: Tají veľký podvod?

Štyridsaťpäťročný Jágr, druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL, stále zostáva voľným hráčom, hoci trh s nimi sa otvoril už na začiatku júla. Panthers, ktorých farby naposledy hájil, stratili o služby olympijského šampióna z Nagana záujem. "Momentálne neviem, ako to so mnou v budúcej sezóne bude. Niekoľko mužstiev je rozjednaných, bude záležať na tom, čo sa ukáže ako najlepší variant. Jedna vec je baviť sa, druhá potom už konkrétne konať. Nechal by som to tak, nechcem sa k tomu moc vyjadrovať. Ak sa niečo stane, dozviete sa to. Alternativ je veľa," povedal Jágr novinárom po pondelkovom tréningu s prvoligovým Kladnom, ktorého je majiteľom.

Čakaním sa nenecháva stresovať. Podobné situácie, kedy bol dlho bez zmluvy, už zažil. "Lenže to som bol oveľa mladší. Moja staroba teraz pochopiteľne hrá úlohu. Ale zase nie som tak slabý, aby som už NHL nemohol hrať. To si určite nemyslím," verí Jágr. V prípade zotrvania v najlepšej hokejovej lige sveta mu stačí nastúpiť do ďalších 57 zápasov a na čele prehľadu hráčov s najviac odohranými zápasmi v NHL vystrieda Gordieho Howe. Neberie však tento fakt ako zásadný motiváciu, prečo usilovať o ďalšie pokračovanie kariéry v NHL.

Verí, že nejaká príhodná ponuka nakoniec príde. "Nech už bude z NHL, KHL, českej extraligy alebo z Kladna. Robiť si starosti, kde budeš hrať, je úplne zbytočné. Dôležité je byť pripravený a nie prekvapený, keď príležitosť príde," zdôraznil Jágr. Nezastiera však, že prekvapením pre neho bol koniec na Floride. "Už sa k tomu nechcem vracať. Veľa ľudí nevie, čo sa tam stalo. Vždy verím, že čo sa človeku stane, stane sa z dobrého dôvodu. Že je to vždy tá najlepšia vec, ktorá sa ti môže stať. Možno ma koniec na Floride posunul ďalej. Veril som tomu, čo ti povie druhá strana, ale nakoniec to tak nebolo," zamrzelo Jágra.

Generálny manažér Panterov Dale Tallon pritom spočiatku tvrdil, že má záujem o to, aby Jágr v tíme zostal. Všetko ale bolo nakoniec inak. "Stalo sa, odpustil som mu. Zase sa ukázalo, ako obrovským biznisom NHL je. Na city sa nehrá. Ale tak to je v každej práci. Niekto z klubového vedenia musel urobiť rozhodnutie a dopadlo to takto. Niekto je šťastný, niekto nie je. takto to chodí všade na svete. NHL nie je miesto, kde by sa dávali veci zadarmo," uviedol Jágr.

Presný scenár, ako postupovať v prípade, že by NHL nevyšla, pripravený nemá. KHL nevylúčil, ale všeličo naznačil. "Všetko záleží na konkrétnych rokovaniach. Určite by to muselo byť spojené s Kladnom, aby z toho mal klub nejakú výhodu. Na svoj klub totiž nesmiem zabudnúť. Keď s hokejom skončím, musí hokej na Kladne ďalej fungovať. Aj to bude zásadou v mojom rozhodovaní ," uviedol Jágr.