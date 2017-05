Jágr prezradil tajomstvo svojej dlhovekosti: Ako mohol bez tohto vydržať celý život?

Jágra pozná celý hokejový svet ako geniálneho hokejistu. Od ostatných hráčov sa však líši viacerými svojskými činnosťami. Napríklad tým, že po tréningoch, ktoré absolvuje s tímom ešte ostáva na ľade a dáva si do tela. Individuálne tréningy mu pomáhajú držať krok s tými najlepšími, aj keď on sám už má neuveriteľných 45 rokov. Stále však hráva najlepšiu hokejovú ligu sveta NHL.

Konečne prezradil, dokedy chce baviť ľudí na tribúnach. „S tým, že chcem hrať do päťdesiatky, som nežartoval. Myslel som to vážne. Ak mi Boh dožičí zdravie, tak hrať budem. Neviem, či je toto kľúč k úspechu, no netreba skrátka robiť veci, ktoré robí každý,“ povedal Jágr, ktorý je plný odhodlania.

Rodák z Kladna potvrdil slová, že chce byť iný ako ostatní a robiť veci po svojom. Nevidí dôvod, aby vrcholový hokejista končil v 35. rokoch. „Všetci končia kariéru, keď majú 35 rokov. Musíte robiť veci odlišne ako ostatní. Musíte odlišne trénovať. Taktiež treba mať aj dávku šťastia a stretnúť správnych ľudí, ktorí vám povedia, ako funguje vaše telo a čo potrebuje,“ pokračoval český veterán.

Aj keď mal Jarda v minulosti problémy s hazardom a minul naň obrovské množstvo peňazí, nikdy nepodľahol drogám a ani alkoholu. „Nikdy v živote som sa neopil, to beriem v tomto smere ako veľké plus,“ dodal Jágr na záver.