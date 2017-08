Jágr takéto problémy nečakal: Kluby z NHL mu dávajú košom jeden po druhom

Jágr ostáva najväčšou hviezdou, ktorá pred štartom novej sezóny stále nemá zamestnávateľa. Florida s ním novú zmluvu nepodpísala, záujem o legendárnu 68-ku odmietla Philadelphia a po novom už aj králi z Los Angeles. Mužstvu Mariána Gáboríka predošlá sezóna vôbec nevyšla a tím sa trápil najmä v útoku, no Jágr tieto problémy nevyrieši.

Prezradil to generálny manažér LA Kings Rob Blake. „Jágr je, samozrejme, fantastický hráč, to nie je žiadna novinka. Raz sa dostane do Siene slávy, ale keď dosiahnete určitý vek, musíte mať v mužstve určitú úlohu,“ prezradil Blake, čím vylúčil príchod českého hokejistu do slnečnej Kalifornie.

„Nie je to cesta, ktorou chceme ísť a typ hráča, akým je Jágr teraz nehľadáme. Som ale presvedčený, že nový klub si nájde,“ dodal generálny manažér kráľov k možnému angažovaniu českej legendy. Štyridsaťpäťročný útočník sa do NHL vrátiť určite chce, ale s touto situáciou zrejme nepočítal ani on sám.

Špekuluje sa o záujme dvoch kanadských klubov, čo potvrdil aj druhý najproduktívnejší hokejista v histórii NHL, no či sa Jágr skutočne presťahuje na chladný sever, je otázne. S pribúdajúcim vekom bude čoraz ťažšie nájsť nového zamestnávateľa.