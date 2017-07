Jágra odkopla Florida ako handru: Jeho priateľka sa z toho vytešuje!

Rodák z Kladna zamieril k panterom počas sezóny 2014/2015 a vydržal tam ďalšie dva ročníky. Dokopy za floridský tím nastúpil na 187 zápasov, v ktorých nazbieral 132 bodov (49+83), čo je na veterána zámorských klzísk skvelá vizitka. Lenže, Florida už s legendou neráta.

Čítajte viac Jaromír Jágr opäť perlil: Takto sa hokejová legenda baví na vlastný účet

„Slovami sa nedá vyjadriť to, akou cťou mi bolo, že som mohol pracovať s legendou. Nemôžem mu dostatočne poďakovať za to, čo spravil pre našich mladých hráčov, pre mňa osobne a pre celý klub. To sa nedá odmerať,“ vyhlásil generálny manažér Panthers Dale Tallon.

Aj napriek tomu mu klub neponúkol ďalší kontrakt, a dokonca Jágrov agent Petr Svoboda na vedenie poslal požiadavku. „Je to len tým, že sa chceme vydať iným smerom. Naše rozhodnutie súvisí len s hokejom, no zároveň nás to bolí,“ dodal Tallon. Jágr si za vlaňajšok zarobil 5,5 milióna dolárov, čo mu vyplývalo aj z bonusov.

Nestarnúci hokejista dokonca nastúpil na všetky zápasy základnej časti! Ani to však nestačilo, aby mu Florida ponúkla novú zmluvu. Údajne sa to Jágra dotklo a už v apríli vedel, že si bude hľadať nový klub. Azda jediný, kto sa z Floridy vytešuje, je Jardova priateľka.

Sexi blondínka totiž na instagram napísala srdcervúci status. „Florida nám dala jeden druhého, tam sme sa spoznali. Nikdy nezabudnem, ako ma kamarátka prehovárala, aby som išla na hokej a následne po zápase, aby sme išli Jardovi poďakovať za lístky. Ja som sa vyhovárala, ale nakoniec som si povedala, že čo by som to bola za kamošku, že by som tam s ňou nešla. Tak som išla a potom to vzniklo,“ vyjadrila Veronika Kopřivová na sociálnej sieti svoje city.

Pod fotku svojho drahého ešte dopísala aj k niečo ku aktuálnej téme. „Som úprimne smutná, ale chápem, že je to biznis. Za dva roky som si na Floridu zvykla, bol to môj domov a vždy sa tam budem rada vracať. Koniec, ale nový začiatok...“ ukončila blondínka.