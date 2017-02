Jágrova frajerka nebude nadšená: Po stretnutí s bezdomovcom sa už možno nikdy neožení

A je to skutočný unikát, zvečnil sa s bezdomovcom! Ak chcel „Jarda“ pobaviť svojich fanúšikov, tak sa mu to dokonale podarilo.

Na sociálnu sieť Jaromír napísal. „Ahoj, vrátili sme sa z Los Angeles, kde sa konal Zápas hviezd a zároveň vyhlasovali 100 najlepších hokejistov histórie NHL. Šesť hodín tam a späť bolo náročných, ale stálo to za to. Veľa sa jedlo, rozprávalo, spomínalo a hlavne fotografovalo. Fotky s Gretzkým alebo Lemieuxom ste už možno videli, ale túto som si schoval len pre vás. Veľmi ma totiž pobavil papier s nápisom – Exmanželka mala lepšieho právnika, ktorý tento pán (bezdomovec) držal. Dal som mu nejaký dolárik, chvíľu sme sa rozprávali a potom som ho požiadal o fotku. S úsmevom povedal – to je jasné a dodal: ak sa niekedy budeš rozvádzať, neurob rovnakú chybu ako ja... A ponaučenie znie – vyhnime sa rozvodom!“ Nuž, čo poviete, zoberie si to Jardo k srdcu? Zatiaľ sa totiž drží od manželského chomúta čo najďalej a jeho áno žiadna nepočula. Veľmi blízko k tomu má práve Jágrova najnovšia láska Veronika Kopřivová. Hovorí sa, že svadba je na spadnutie.

Nuž a keby sa tak stalo, potom mu rada od bezdomovca môže na bankovom konte v budúcnosti ušetriť milióny eur. Veď jeden z najznámejších rozvodov vo svete športu je koniec spolužitia bývalého majiteľa formuly 1 Bernieho Ecclestona s chorvátskou modelkou Slavicou Maličovou. Tá od neho pri rozvode vytiahla poriadny balík peňazí, takmer 700 miliónov eur.