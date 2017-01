Jaro Halák musí trpieť na farme: Z jeho prvých slov vám bude všetko jasné

Bratislavský rodák zamieril do nižšej súťaže AHL po takmer desiatich rokoch. Naposledy to bolo v tíme Hamilton Bulldogs, keď ešte len bojovať o účasť v NHL v drese Montrealu Canadiens. Teraz si to teda zopakuje.

„Nebudem komentovať túto tému,“ vyhlásil Halák po tréningu v Bridgeporte pre portál ctpost.com a pokračoval: „Som teraz tu a budem sa snažiť podávať čo najlepšie výkony.“ Halák tak reagoval na perné dni, ktoré mu pripravili v Islanders.

Najprv ho zaradili na waiver listinu NHL, kde o jeho služby mohol prejaviť záujem akýkoľvek klub, no nestalo sa tak. Keďže po ňom nik nesiahol, bol preradený do záložného mužstva, kde si musí plniť povinnosti. A to aj napriek tomu, že je jeho plat 4,75 milióna dolárov ročne.

Takéto niečo môže zamávať s každým hráčom, ako je na tom slovenský reprezentant? „Verím si a som so sebou spokojný,“ odvetil na otázku zástupcov zámorských médií. „Do konca základnej časti je ešte veľa zápasov a chcem si zahrať play off,“ poznamenal 31-ročný Halák, ktorého si pochvaľuje tréner Sound Tigers Brent Thompson. „Hýri z neho profesionalita a u nás má šancu chytať veľa, čo mu môže pomôcť v návrate do NHL,“ povedal kouč Bridgeportu.