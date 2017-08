Jaro Janus po návrate do Slovana takúto situáciu nečakal: Namiesto Brusta bojuje s dvoma Čechmi!

Krátku anabázu v Česku hodnotí reprezentačný gólman pozitívne. „Pre mňa to boli nové skúsenosti, ktoré som nazbieral. Dalo mi to veľmi veľa. Som rád, že som mal šancu byť v Sparte a Litvínove,“ priznal Janus. Po dvoch rokoch riešil nové možnosti svojho ďalšieho pôsobenia. „Mal som ponuky z Európy, ale Slovanu som neodolal. Vážim si, že sa mi ozvali, a keďže je to moja srdcovka, neváhal som a prijal ponuku. Veď som tu vyrastal,“ objasnil sympaťák Jaro.

Keď ho oslovili, figuroval na zozname brankárov miláčik publika Barry Brust, no napokon je všetko inak. Ako to zobral? „Myslel som si, že budem súperiť s Barrym, ale situácia sa otočila a sú tu dvaja Česi. Chytať však môže len jeden. Budem sa snažiť makať a nepustiť kolegu do bránky,“ vyhlásil Janus. Prípravný zápas s Brnom, ktorý vyhrali belasí 3:2 po samostatných nájazdoch, sledoval z tribúny, keďže príležitosť dostal Mazanec.

„Chytal výborne, jemu môžeme poďakovať za výhru,“ uznal Jaro. Väčšinu z prípravných zápasov Slovan prehral. No napriek tomu neklesá na duchu. „Mužstvo sa dáva dokopy, je tu veľa mladých chalanov. Rezervy vidím v tom, že nehráme tri tretiny, musíme sa snažiť viac udržať puk v útočnom pásme a vyvarovať sa chýb vzadu,“ skonštatoval Janus. Pred sebou má teda novú výzvu vybojovať si stabilnú pozíciu v konkurencii Mazanca a Štěpánka.