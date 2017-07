Jaromír Jágr opäť perlil: Takto sa hokejová legenda baví na vlastný účet

"Všade, kam sa pozriem, čítam, že voľným hráčom telefonuje desať až dvanásť tímov. Mne nevolá nikto. Naopak, ja sa snažím volať iným, ale nikto mi nezdvíha," napísal Jágr na svojom twitterovom účte. "Keď som bol v roku 1994 voľný hráč, telefonovali mi všetci generálni manažéri. V roku 2017 nevolá žiadny," dodal sebaironicky v ďalšom príspevku 45-ročný krídelník, ktorý dokázal v minulej sezóne v drese Floridy streliť v 82 zápasoch 16 gólov a pridal aj 30 asistencií.

Everywhere I look,I read:all FA getting calls from10-12teams. Me0 calls.On the contrary,I'm trying to call them,and no ones picking up.