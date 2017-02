Je hokejista Libor Hudáček sebec? Priznanie, ktoré všetko vysvetľuje!

Vysvetlíte, v čom bol rozdiel v obidvoch dueloch?

Veľký rozdiel bol v klzisko, ktoré je v Nitre väčšie ako v Nových Zámkoch, a hlavne v ľade. Tam bol katastrofálny! Určite však aj v tom, že sme prvú tretinu odohrali vynikajúco, v čom nám dokonale pomohli aj diváci.

V čom ste boli lepší ako Rusi?

Ako som spomínal, v tej skvele zvládnutej prvej tretine.

Čítajte viac Slováci vrátili Rusom požičané! Po skvelom výkone vstúpili do turnaja víťazne

Potešilo, že na vás fanúšikovia v Nitre nepískali, ale skandovali vaše meno?

Jasné, to poteší!

Opíšete váš prvý gól, ktorý padol po krásnej individuálnej akcii?

Chcel som si to potiahnuť na bekhend, kedy mi však skočil puk, ale odrazil sa mi pod nohy a len som do neho buchol. Našťastie, skončil v bránke. Skôr by som ho zaradil k tým šťastnejším gólom. Som však rád, že som vôbec do tej akcie išiel a bol z toho prvý gól tímu.

Čítajte viac Príprava našim pred Slovakia Cupom nevyšla: Od ruských mladíkov dostali frčku do nosa

Boli ste blízko k hetriku.

Bol. V šatni mi hovorili chalani, že som mal nahrávať. No, povedal som Dominovi Graňákovi, že už má v reprezentácii veľa gólov a ja som chcel ísť na hetrik. Nikdy som ho totiž v reprezentácii nedal, tak som išiel po ňom. No žiaľ, nevyšlo to.

Hráčom zápasu ste sa nestali, bol ním vyhlásený Marek Slovák. Nevadí vám to?

Nie. Marek hral skvele už vo štvrtok a takisto aj v piatok.

Podarilo sa vám jasne zdolať výber Ruska, ktorý je zložený z hráčov KHL. O to je to cennejšie, súhlasíte?

Každé víťazstvo je cenné, no Rusov sme poriadne rozobrali. Sme spokojní, že sme využili šance.

Vo finále si to rozdáte so Švajčiarmi. Čo na nich vravíte?

Absolútne som nevidel ich zápas s Bielorusmi a ani ich súpisku. Preto neviem, čo od nich očakávať. Keďže však vyhrali, určite nás bude čakať náročný zápas.

Brat Július robil po stretnutí tradičnú šou. Pozreli ste si ju?

Nie, už som bol s ostatnými v šatni, ale verím, že bola vydarená a fanúšikovia v Nitre si ju užili.

Vo Švédsku ju robí pravidelne, baví vás to ešte sledovať?

Určite, je vždy skvelé, keď takto baví divákov a bodaj by ich bavil čo najviac.