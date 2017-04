Juniori sa na šampionáte v ofenzíve trápia: Útočníci, najvyšší čas sa prebrať!

Hokejisti Slovenska na juniorských MS splnili to, čo si predsavzali a zachránili sa. Môže za to ich triumf v sobotu nad Lotyšskom (4:2), no turnaj sa nekončí a už v pondelok o 21.30 h SEČ nastúpia vo štvrťfinále proti suverénnym Švédom. Ak však chcú pomýšľať na postup, musia zlepšiť hlavne hru v útoku, ktorú kritizuje aj kouč Ernest Bokroš.