Jurčo sa už nevie dočkať premiéry v drese Chicaga: Zahrá si so slovenským vzorom!

Dvadsaťštyriročný krídelník zažil svoju premiérovú výmenu v zámorskej NHL v piatok, keď ho doterajší zamestnávateľ Detroit Red Wings poslal do tímu "jastrabov" za výber v treťom kole draftu 2017. V sobotu absolvoval prvý tréning s mužstvom, na ktorom korčuľoval práve s Hossom a Krügerom, a dostalo sa mu pochvaly od hlavného trénera.

"Má dobrý pohyb, páči sa mi aj jeho stavba tela a fyzická hra. Musí si ešte viac zvyknúť na náš spôsob hry, viac veriť svojim inštinktom a pôjde to," povedal Joel Quenneville.

Jurčo po prvom tréningu s novými spoluhráčmi vyhlásil, že ho výmena veľmi potešila a verí, že vďaka nej posunie svoju kariéru. "Myslím si, že je to skvelá príležitosť, aby som posunul svoju hru na ďalší level. Som veľmi šťastný, že som tu a teším sa na najbližší zápas. Je to skvelý tím, skvelé mesto a skvelá šanca pre mňa," vyhlásil Slovák.

Jurčovi poznamenala sezónu 2016/2017 operácia chrbta. Pre ňu vynechal úvod ročníka a po návrate sa nedostal do ideálnej hernej pohody. V 16-tich zápasoch za Red Wings nebodoval a postupne silneli hlasy o jeho výmene. Tá sa napokon uskutočnila a Jurčo sa stal v piatok spoluhráčom krajanov Hossu a Richarda Pánika.

"Uplynulý rok som príliš nenapredoval. V Detroite to pre mňa nevyšlo z viacerých dôvodov. Nehrával som príliš veľa a keď pauzujete niekoľko týždňov, tak je samozrejme ťažké potom do toho naskočiť," uviedol. Celkovo odohral Jurčo v základnej časti NHL 159 zápasov s bilanciou 15 gólov a 24 asistencií. V play off pridal desať duelov a dva body (1+1).

"Moje schopnosti sa niekde vo mne skrývajú a ja ich musím opäť nájsť. Blackhawks hrajú štýlom, aký sa mi páči a na ktorom som vyrastal. Takže so mnou iba musia mať trochu trpezlivosť," uviedol.