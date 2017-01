Kanonier Laine má hlavu v smútku: Tomuto len ťažko dokáže uveriť!

Laine vletel do najlepšej ligy sveta ako víchor a na konte má momentálne 19 gólov, pričom stihol zaznamenať už dva hetriky. Niet pochýb, že krídelník s poriadne tvrdou strelou bude patriť medzi najväčšie hviezdy súťaže, pričom je ešte stále iba tínedžerom.

V minulej sezóne o takomto čase Laine hviezdil na šampionáte do 20 rokov a aj jeho sedem gólov pomohlo k tomu, že mladí Fíni sa tešili zo zisku zlatých medailí. Po svojom boku mal aj Sebastiana Aha (Carolina) a Jesseho Puljujärviho (Edmonton), ktorí už rovnako brázdia zámorské ľady.

Na tomto šampionáte je situácia diametrálne odlišná, veď Fíni sa len rok po zisku titulu musia v najvyššej kategórii zachraňovať! To sa ešte nikomu predtým nestalo. Nečudo, že ani samotnému Lainemu sa na túto situáciu nepozerá dobre. Paradoxom je, že svojim krajanom by na šampionáte do 20 rokov mohol pomôcť ešte aj na ďalších majstrovstvách, keďže má stále iba osemnásť, no Winnipeg svoju hviezdu určite nikam nepustí.

„Samozrejme, po minulom roku sa mi na tento šampionát pozerá len veľmi ťažko. Nič sa s tým však nedá robiť, proste musíme majstrovstvá nejako dohrať a dúfať, že chalani porazia Lotyšsko, aby sa zachránili,“ povedal zámorským novinárom značne skormútený Laine.

Vedenie fínskeho hokeja sa po troch prehrách, keď už bolo jasné, že Fíni budú hrať o záchranu, rozhodlo s okamžitou platnosťou odvolať trénera Jukku Rautakorpiho. Toho nahradil v záverečnom zápase základnej skupiny Jussi Ahokas, ktorý pred rokom získal s výberom do 18 rokov na svetovom šampionáte takisto zlato ako mužstvo do dvadsať rokov.

V pondelok od 17.00 čakajú na Fínov záchranárske práce proti Lotyšom, hrá sa na dva víťazné zápasy. „Vždy je to zvláštne, ak niekoho vyhodia počas turnaja, ale vedenie sa tak rozhodlo. Je to čudné, ale ja s tým nič nespravím,“ dodal bezmocný megatalent svetového hokeja k trápeniu svojich krajanov.