Kanonier Slovana Cheechoo strávil Vianoce s rodinkou: Čo si našiel pod stromčekom?

Sympatický a skromný Kanaďan vyrastal v komunite Moose Factory v provincii Ontário a v mladosti lovil ryby, aby rodine pomohol prežiť. Sníval však o NHL a jeho sen sa mu naplnil. V drese San Jose prežil najlepšie obdobie svojej kariéry. Posledné roky si však vyskúšal aj KHL.

Čítajte viac Slovan má konečne nového sponzora a je bez dlhov voči hráčom: Z brindy ho vytiahol veľký hráč

„Veľmi rýchlo som si v Bratislave zvykol a užívame si to tu. Ľudia sú priateľskí, cítim sa tu skoro ako doma. Nič nám tu nechýba,“ povedal Jonathan, ktorý býva neďaleko zimného štadióna v modernej štvrti Rozadol spolu so svojou manželkou Ashley a päťročným synom Jackom, ktorý chodí do anglickej škôlky. Napriek nabitému programu hokejistov Slovana sa na Vianoce tešil.

„Dodržiavame domáce zvyky a na Štedrý večer sme mali morku so zemiakovou kašou a zeleninou. Kto chcel, dal si aj hus. Keďže sme na Slovensku, mali sme však večere dve. Jednu 24. a druhú 25. decembra, kedy slávime Štedrý večer v Kanade. Malý Jack dostal aspoň dva razy darčeky. Zrejme poslúchal, keď mu Ježiško doniesol hokejovú hru, autíčka a mikroskop,“ zasmial sa Cheechoo. Útočníka Slovana potešili zase nové topánky.

Aj manželka Ashley si veľmi rýchlo zvykla. „Tým, že sa stále sťahujeme, človek sa musí vedieť prispôsobiť, ale tu sa nám skutočne veľmi páči. Obľubujem staré mesto, krásny je i hrad. Nemám čas sa ani nudiť, pretože kým Jonathan trénuje, ja zvyčajne varím to, čo má rád. Miluje mäso s rôznymi marinádami, takže to je prioritou. No a zamestnáva ma aj Jack,“ hovorí Ashley.

Najlepším Jonathanovým kamarátom je Ivan Švarný. „Posledné roky máme šťastie, že sa vždy zídeme v nejakom klube. Najprv Záhreb, Minsk a teraz Slovan. Ivan je super chalan i celá jeho rodinka. Občas sa aj navštívime, ak je čas a debatujeme pri stejkoch,“ prezradil Jonathan.

Nový rok strávi takisto v rodinnom kruhu. „Pozrieme si nejaký program a ohňostroj. Ale žiadne rakety nepúšťam, pretože mám z toho strach,“ dodal. A čo si praje okrem zdravia do Nového roka? „Rád by som šiel so Zdenom Cígerom na ryby,“ uzavrel.