Kapitán Chicaga vzdal Hossovi obrovskú poctu: Jeho problémy mi lámu srdce!

Trojnásobného držiteľa Stanleyho pohára vyradilo z hry kožné ochorenie a alergia na hokejový výstroj, ktorá robila Hossovi veľké problémy aj napriek tomu, že počas sezóny užíval silné lieky. Práve ich vedľajšie účinky mali neblahý vplyv na nášho hokejistu a mohli jeho zdravotný stav ešte viac zhoršiť.

Aj preto sa 38-ročný útočník rozhodol vynechať celú sezónu, čo je výrazná strata pre jeden z najlepších tímov NHL v posledných rokoch. Uvedomuje si to aj kapitán jastrabov Jonathan Toews. „Človeku to láme srdce, keď vidí, čím si prechádza. Je ešte príliš skoro na to, aby ukončil kariéru, pretože stále má čo ponúknuť. Dokázal by som si predstaviť, že napodobní Jaromíra Jágra a hral by ešte ďalších šesť alebo sedem rokov. Je to proste ťažké,“ povedal pre Chicago Tribune Toews.

Hossovi spoluhráči o jeho zdravotných problémoch vedeli, všetko sa však dostalo na svetla sveta až po sezóne, keď klub šokujúco oznámil, že slovenský hokejista vynechá celý nasledujúci ročník. „Bol to ako blesk z jasného neba. Mnohí z nás ale o tom vedeli a tušili sme, čo ho čaká,“ dodal kapitán jastrabov.

Smutno za Hossom bude aj navrátilcovi do chicagského dresu Patrickovi Sharpovi. „Za tie roky sa z nás stali dobrí priatelia. Obaja sme sa oženili a narodili sa nám deti. Marián má dve dcéry a ja tiež. Na ľade nám bude nesmierne chýbať, ale nielen tam, pretože je to strata aj pre celú kabínu z ľudskej stránky,“ vyznal sa Sharp pre Chicago Sun-Times.

Generálny manažér Chicaga Stan Bowman nechcel odhadovať, aké sú Hossove šance na návrat. Z dvanásťročného kontraktu, ktorý rodák zo Starej Ľubovne podpísal v roku 2009, ostávajú ešte štyri roky. Hossu umiestni klub na začiatku sezóny na listinu dlhodobo zranených hráčov, pretože platový strop ročne zaťažuje sumou 5,275 milióna dolárov.