Kondičný tréner Slovana svojich zverencov nešetrí: Takto dostávajú hokejisti do tela!

Kým pre mnohých sa začalo najkrajšie obdobie v roku, hokejisti majú myšlienky úplne inde. Letná príprava je v plnom prúde a to, že ide o poriadnu drinu, dokazujú aj tréningy pod vedením kondičného kouča Róberta Bereša. Ten svojich zverencov „preháňa“ spolu so svojim asistentom Jánom Kovačičom, napríklad aj behom do schodov.