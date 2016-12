Kopecký sa v Slovane dlho neohrial: Říhove slová všetko len podčiarkli

Kopecký si pôsobenie v Slovane predstavoval inak. "Nepovedal by som, že nezabojoval o miesto v zostave. Páčil sa mi jeho prístup a pracovitosť. Iné to však už bolo s jeho výkonnosťou. Nedarilo sa mu, ako sme si predstavovali. Robil všetko preto, aby sa uplatnil, no žiaľ, nebodoval," povedal pre denník Šport tréner Slovana Miloš Říha.

Pred pôsobením v Slovane pôsobil Kopecký v Trenčíne, kde sa rozohrával v najvyššej slovenskej súťaži. Po reprezentačnej pauze je možné, že sa opäť objaví v drese Dukly. Hokejista s bohatými skúsenosťami z NHL neprežíva ideálne obdobie.

"To, že nemá ideálnu formu, naznačil už jeho minulosezónny koniec v Třinci, kde mal pôvodne pôsobiť ešte tri roky. Neviem, čo hľadať za poklesom jeho výkonnosti oproti minulosti. Verili sme, že by sa u nás mohol chytiť, ale nestalo sa tak. Taký hráč musí mať inú fazónu," doplnil pre Šport Říha.

Skončil aj Novák

Kopecký nie je jeho jediným hráčom, ktorý v drese belasých skončil. Ešte pred ním rozviazal kontrakt s klubom obranca Filip Novák, ktorý v Slovane hral už aj minulú sezónu, no počas tejto sa do Bratislavy vrátil. Nevyplatené peniaze za tým však údajne nie sú.

Čítajte viac Hokejový Slovan ženú pred súd: Šéf hráčov KHL im poslal tvrdý odkaz

„Došlo k dohode oboch strán, spolupráca je tak ukončená. Pre Filipa hľadáme nový klub, sme v kontakte s tímami KHL, kde je uzávierka prestupov 25. decembra. Zostáva ešte týždeň,“ povedal pre hokej.cz hráčov agent Vladimír Vůjtek mladší.