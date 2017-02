Kouč belasých Miloš Říha to povedal na plné ústa: Toto si myslím o KHL!

V krátkej upútavke relácie Tempo, ktorá bude vo štvrtok odvysielaná na stanici 213, prezradil Říha to, čo má na srdci. Známy búrlivák, ktorý na striedačke Slovana nespočetne veľakrát debatoval s rozhodcami a dostal aj niekoľko trestov, má k tejto téme čo povedať.

Čítajte viac VIDEO Chudobnému aj z hrnca vykypí! Smolný gól môže stáť Slovan play off

"Nehovorím sám za seba, ale vychádzam zo štatistík, ktoré hovoria jasne. Zahraničné kluby v KHL, či ide o nás, Jokerit Helsinki, Dynamo Riga alebo Medveščak Záhreb, tak boli oveľa viac vylučovanejšie ako ruské kluby," povedal v debate český kouč.

Říha, ktorý viackrát nechápavo krútil hlavou nad spornými vylúčeniami svojich zverencov, však tiež oslaboval Slovan. Po hádkach s arbitrami bol totiž aj vykázaný na tribúnu. A to aj napriek tomu, že sa majú rozhodcovia v Bratislave výborne. "Celé Rusko o atmosfére v Bratislave hovorí a rozhodcovia sa tu cítia konfortne," vyjadril sa Říha.

"Všetci v Rusku vyhlasujú, že by takú atmosféru chceli mať "doma", ale rozhodcovia to kazia svojimi rozhodnutiami. Tí páni to potvrdili aj naposledy, keď súperovi zapískajú, keď dostane brankár pukom do masky, ale na druhej strane sa to stane nám trikrát a rozhodca sa tomu usmeje..." nechápe český kormidelník.

"Takto to bolo vlastne celú sezónu, tak je jasné, že to potom niekoho rozčúli," dodal Říha, ktorý narážal na Brusta.