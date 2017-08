Krach dokonalého manželstva? Vondráčková prehovorila viac o kríze so slávnym hokejistom!

Známa tvár českého šoubiznisu vie, že kým doma je za hviezdu prvej kategórie, v zámorí je „len“ manželka hokejistu a žena v domácnosti. Lucii to však nevadilo a za svojim drahým sa za veľkú mláku presťahovala, kde sa stará o dve deti.

Aj napriek vyťaženosti sa Vondráčková rozhodla prijať úlohu vo filme Perfektní polibek, čo však malo prekážať Plekancovi. Po tom, čo sa pár vrátil z Kanady, sa ale Lucia k tejto téme vyjadrila. „Tomáš mi pomáhal a do Kanady za nami prišla svokra, ktorá strážila deti, aby som mala čas na natáčanie. Veľmi mi vyhovel a stále ma podporuje. Som šťastná,“ boli slová Vondráčkovej.

Ako to je teda s údajným rozpadom manželstva? „Sme spolu sedem rokov a neustále sa o tom píše. Už to ani nevnímam a nám je fajn, máme sa radi a navzájom sa podporujeme. Nechcela by som vedľa seba už nikoho iného,“ povedala ešte Vondráčková pre český portál www.expres.cz