Legenda NHL sa nevie nabažiť Laineho: Na mladíka sa valia samé superlatívy

"S priateľmi žartujem, že keby som vedel, koľko zábavy si užijem, skončil by som aj skôr," glosoval fínsky krídelník na webe nhl.com. Trénerský ani manažérsky post ho zatiaľ neláka.

"Najúžasnejšie na tom celom je, že nejestvuje nijaký pevne stanovený program. Viac než tridsať rokov som sa ním riadil, teraz ho nemám. Jednu vec si ľudia neuvedomujú - že keď chcete byť hokejistom, aký disciplinovaný život musíte viesť. Keď príde na stravovanie či oddych, v mnohých ohľadoch je sebecký, ak máte rodinu. Spomínam si, koľkokrát chceli ísť na kolieskové korčule či bicykel, ale ja som v tom čase musel oddychovať. Riadili sme sa mojím programom, čo už neplatí. Bavia ma výlety za golfom, tenisom, lyžovačkou," prezrádza Fín.

Selänne sa popri iných povinnostiach venuje aj svojej reštaurácii v kalifornskom Laguna Beach, kde pracuje jeden z jeho synov. Ďalší dvaja potomkovia hrajú hokej a deväťročnej dcére Veere sa zatiaľ zalieča futbal a tenis. Štyridsaťšesťročný "Fínsky blesk" je legendou Anaheimu, ktorý v roku 2015 vyradil jeho dres s osmičkou. S Ducks získal Stanleyho pohár v sezóne 2006/2007.

Hral tiež za San Jose, Colorado a v úvode kariéry za Winnipeg, ktorý ho draftoval v roku 1988. V drese Jets nastrieľal v nováčikovskej sezóne 1992/1993 neuveriteľných 76 gólov a pozbieral až 132 bodov. V súčasnom tíme "tryskáčov" žiari iný prvoročiak a Selänneho krajan Patrik Laine. V 44 zápasoch dosiahol bilanciu 22+18.

"Je úžasné, aký je dobrý. Vedelo sa o ňom, že raz bude skvelý, ale človek nikdy netuší, koľko to potrvá. Je taký mladý, veď má len osemnásť rokov. Keď ho porovnám so sebou v tomto veku, nebol som tak ďaleko ako on. Ale takto to v súčasnosti funguje. Hráči sú pripravenejší stále skôr a skôr. Pre mňa je to o to výnimočnejšie, že ho tak isto ako mňa draftoval Winnipeg. Vidím mnoho paralel. Viem, že sa hlboko zapíše do sŕdc fanúšikov. Je radosť sa naňho pozerať. Dlho sme čakali, kým Fínsko bude mať opäť hráča so statusom superhviezdy. Máme mnoho dobrých hokejistov, ale... konečne máme takého," nadchýna sa Selänne, počas 21 sezón v NHL autor 684 gólov a 1457 bodov.