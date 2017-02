Legendárny Bondra má jeden nesplnený sen: Ohlási kvôli nemu návrat na ľad?

Peter Bondra, ktorý ukončil kariéru v roku 2007, patril vôbec k najúspešnejším zakončovateľom v NHL. V zámorí a v slovenskej reprezentácii zbieral radu individuálnych či tímových ocenení. Bývalý hviezdny útočník však nikdy nezískal v našej najvyššej súťaži titul s Popradom, v ktorom vyrastal. Za seniorský tím „Kamzíkov“ odohral len šesť zápasov, a to v sezóne 2004/2005, keď bola v „profilige“ výluka. Pred odchodom do Ameriky nastupoval za rivala HC Košice.

Čítajte viac Šatana na Zápase hviezd sklamal iba Lintner: Sľúbil nám niečo iné

Čo však nebolo, môže byť. Počas All Star víkendu Tipsport ligy sa legendárna dvanástka zamyslela nad návratom na ľad a splnením si detského sna. Keď dokázal odpisovaný tenisový velikán Roger Federer v 35. rokoch vyhrať grandslamový turnaj, prečo by nemohol Bondra ohlásiť návrat? „Páni moji, je to skutočne zaujímavá myšlienka. Moje srdce by to chcelo, ale realita je žiaľ taká, že moje telo by to nevydržalo. Neprichádza to do úvahy, ale snívať, samozrejme, môžem. Snívam rád, ale čo sa týka reality som niekde inde,“ prezradil pre Pluska.sk Peter Bondra.

Strelec historického gólu z MS 2002 v Göteborgu, ktorý zabezpečil slovenskej reprezentácii zlatú medailu, sa na chvíľu pohrával s touto myšlienkou možno práve kvôli duelu, ktorý absolvoval s ďalšou ikonou, Miroslavom Šatanom. Pred popradským hokejovým štadiónom si to rozdali v zápase zručností. Výsledok však Boleka vôbec nepotešil, keďže prehral 1:3.

„Keby som tak mal o osem rokov menej. Miro skončil s hokejom pred dvoma rokmi, ja pred desiatimi. Ten rozdiel bol cítiť. Treba povedať, že Miro má veľmi dobré ruky, aj v minulosti ich, samozrejme, mal. Preto jeho prezývka „tichý zabijak“ nebola márna. Obaja sme boli odlišní v štýle hrania,“ povedal s úsmevom Peter.

Bondra je rodák z Popradu, takže je veľmi rád, že práve tam sa uskutočnil zápas hviezd našej extraligy. Svoj tím viedol ako generálny manažér, ale opäť sa musel skloniť pred Šarkym. „Čo sa týka All Star víkendu, som maximálne spokojný. Bola to pekná šou pre divákov, pre všetkých fanúšikov hokeja, ktorí tu boli. Dá sa povedať, že sme to spoločne prežili v skvelej nálade,“ dodal na záver.